アマ竜王戦、横山大樹さんが初優勝「信じられない気持ち」…主要アマタイトル総なめの強豪
将棋のアマチュア日本一を決める第３９回アマチュア竜王戦（主催・日本将棋連盟、読売新聞社）の全国大会２日目が２１日、東京都港区の「チサンホテル浜松町」で行われ、決勝戦で北海道代表の横山大樹さん（３６）＝写真＝が神奈川代表の菅野倫太郎さん（３６）を破って初優勝を飾った。
決勝の対局は序盤で角交換した後、じっくりした駒組みが続いた。後手番の菅野さんは敵陣のすきを見逃さずに攻め込んでリードを広げ、一時は勝勢を築いたが、横山さんは驚異的な粘りで食い下がると、相手のミスを誘って大逆転勝ちを収めた。
横山さんは史上初めて高校竜王戦で連覇を達成した強豪で、その後も主要なアマタイトルを総なめにしてきた。終局後の取材に対し、「序盤でミスをして苦しくしてしまったので、優勝は信じられない気持ち。持ち時間５時間の竜王戦では、納得いくまで考えて対局したい」と話した。
ベスト４に進出した選手は、第４０期竜王戦ランキング戦６組に出場する。
（左勝ち、敬称略）
【決勝】
横山 大樹 ― 菅野倫太郎
【３位決定戦】
西沢 佑亮 ― 坂井 信哉
決勝戦の棋譜
【決勝手順】▲横山△菅野
▲２六歩△３四歩▲２五歩
△３三角▲７六歩△４二銀
▲４八銀△８四歩▲３六歩
△８五歩▲３七銀△３二金
▲７八金△８六歩▲同歩
△同飛▲６九玉△８二飛
▲８七歩△７二銀▲４六銀
△８八角成▲同銀△３三銀
▲３五歩△同歩▲同銀
△３四歩▲４六銀△６四歩
▲７七銀△６三銀▲６六歩
△４四歩▲５八金△５四銀
▲５六歩△５二金▲７九玉
△４二玉▲８八玉△３一玉
▲６七金右△７四歩▲５五歩
△４三銀▲５七銀△２二玉
▲５六銀△３五歩▲４六歩
△３六歩▲４七銀△３七角
▲同桂△同歩成▲２九飛
△４七と▲４五歩△同歩
▲２四歩△同歩▲５四歩
△同銀▲３四歩△４四銀
▲６一角△５一金▲７一角
△４二飛▲８三角成△３七歩
▲８二馬△３八歩成▲２四飛
△２三金▲２六飛△３五銀打
▲１六飛△１四歩▲８一馬
△３四金▲９一馬△３六歩
▲６四馬△６二歩▲２六桂
△３三玉▲５六香△５五桂
▲同香△同銀直▲３四桂
△同玉▲５五馬△同銀
▲２六桂△同銀▲同飛
△２五歩▲８二角成△５四香
▲２三銀△３五玉▲２五飛
△同玉▲２七歩△２六歩
▲１六銀△３五玉▲５六金
△５二角▲４三歩△同角
▲５五金△１六角▲同歩
△２七歩成▲５四金△４六桂
▲５三金△２六玉▲４二金
△同金▲２四飛△３七玉
▲２七飛△同玉▲１七銀
△２六桂▲４六馬△２九飛
▲２八歩△同と▲４九角
△３八銀▲同角△同玉
▲２八馬△同飛成▲同銀
△同玉▲１七銀△３九玉
▲６九飛△４九銀▲２八銀
△同玉▲４九飛△３九銀
▲１七銀△３八玉▲３九飛
△同玉▲２八銀打△４八玉
▲４九歩△５七玉▲２六銀
△４六玉▲３四銀成△５七と
▲５八歩△６九角▲４八香
△同と▲３五銀△５五玉
▲４四銀△６四玉▲６八金打
△５九飛▲６五桂△５八と
▲６九金△同飛成▲８二角
△６三玉▲７三角成△５二玉
▲５三桂成まで１８１手で横山さんの勝ち