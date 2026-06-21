将棋のアマチュア日本一を決める第３９回アマチュア竜王戦（主催・日本将棋連盟、読売新聞社）の全国大会２日目が２１日、東京都港区の「チサンホテル浜松町」で行われ、決勝戦で北海道代表の横山大樹さん（３６）＝写真＝が神奈川代表の菅野倫太郎さん（３６）を破って初優勝を飾った。

決勝の対局は序盤で角交換した後、じっくりした駒組みが続いた。後手番の菅野さんは敵陣のすきを見逃さずに攻め込んでリードを広げ、一時は勝勢を築いたが、横山さんは驚異的な粘りで食い下がると、相手のミスを誘って大逆転勝ちを収めた。

横山さんは史上初めて高校竜王戦で連覇を達成した強豪で、その後も主要なアマタイトルを総なめにしてきた。終局後の取材に対し、「序盤でミスをして苦しくしてしまったので、優勝は信じられない気持ち。持ち時間５時間の竜王戦では、納得いくまで考えて対局したい」と話した。

ベスト４に進出した選手は、第４０期竜王戦ランキング戦６組に出場する。

（左勝ち、敬称略）

【決勝】

横山 大樹 ― 菅野倫太郎

【３位決定戦】

西沢 佑亮 ― 坂井 信哉

決勝戦の棋譜

【決勝手順】▲横山△菅野

▲２六歩△３四歩▲２五歩

△３三角▲７六歩△４二銀

▲４八銀△８四歩▲３六歩

△８五歩▲３七銀△３二金

▲７八金△８六歩▲同歩

△同飛▲６九玉△８二飛

▲８七歩△７二銀▲４六銀

△８八角成▲同銀△３三銀

▲３五歩△同歩▲同銀

△３四歩▲４六銀△６四歩

▲７七銀△６三銀▲６六歩

△４四歩▲５八金△５四銀

▲５六歩△５二金▲７九玉

△４二玉▲８八玉△３一玉

▲６七金右△７四歩▲５五歩

△４三銀▲５七銀△２二玉

▲５六銀△３五歩▲４六歩

△３六歩▲４七銀△３七角

▲同桂△同歩成▲２九飛

△４七と▲４五歩△同歩

▲２四歩△同歩▲５四歩

△同銀▲３四歩△４四銀

▲６一角△５一金▲７一角

△４二飛▲８三角成△３七歩

▲８二馬△３八歩成▲２四飛

△２三金▲２六飛△３五銀打

▲１六飛△１四歩▲８一馬

△３四金▲９一馬△３六歩

▲６四馬△６二歩▲２六桂

△３三玉▲５六香△５五桂

▲同香△同銀直▲３四桂

△同玉▲５五馬△同銀

▲２六桂△同銀▲同飛

△２五歩▲８二角成△５四香

▲２三銀△３五玉▲２五飛

△同玉▲２七歩△２六歩

▲１六銀△３五玉▲５六金

△５二角▲４三歩△同角

▲５五金△１六角▲同歩

△２七歩成▲５四金△４六桂

▲５三金△２六玉▲４二金

△同金▲２四飛△３七玉

▲２七飛△同玉▲１七銀

△２六桂▲４六馬△２九飛

▲２八歩△同と▲４九角

△３八銀▲同角△同玉

▲２八馬△同飛成▲同銀

△同玉▲１七銀△３九玉

▲６九飛△４九銀▲２八銀

△同玉▲４九飛△３九銀

▲１七銀△３八玉▲３九飛

△同玉▲２八銀打△４八玉

▲４九歩△５七玉▲２六銀

△４六玉▲３四銀成△５七と

▲５八歩△６九角▲４八香

△同と▲３五銀△５五玉

▲４四銀△６四玉▲６八金打

△５九飛▲６五桂△５八と

▲６九金△同飛成▲８二角

△６三玉▲７三角成△５二玉

▲５三桂成まで１８１手で横山さんの勝ち