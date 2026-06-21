トライネンの離脱を球団が発表

【MLB】オリオールズ 3ー2 ドジャース（日本時間21日・ロサンゼルス）

ファンの動揺の声が早速溢れた。ドジャースは20日（日本時間21日）、救援陣の一角であるベテランのブレイク・トライネン投手を右肘の炎症で負傷者リスト（IL）入りさせたと発表した。育休から復帰した大谷翔平投手のスタメン発表から約3時間後の報せに、ファンは「え、トライネンマジで？」「ああ…」とため息をこぼした。

2020年にドジャースに加入したトライネンは、昨年は32登板で2勝7敗、防御率5.40と苦戦したものの、今季は29試合に登板して4勝1敗、防御率3.52の成績を残していた。前日19日（同20日）のオリオールズ戦では9回に登板し、チームは9回にサヨナラ勝利を収め、勝ち投手となっていた。

トライネンの離脱を知ったファンからは、悲しみの声が続出した。「とらいねーん（涙）」「とにかく残酷だ」「マジかよ」「いやトライネン怪我したんかい また中継ぎ消えたし」「復活したと思ったら……」とショックを隠せなかった。

ドジャースの現状を考えると、トライネンの離脱は頭が痛い問題だ。投手陣では、ブレイク・スネル、タイラー・グラスノー、エドウィン・ディアス、ベン・カスパリアス、ブロック・スチュワートを始め主力が大量離脱中。大谷や山本由伸ら日本人投手が躍動はしているものの、スター軍団の本来の形になるまでは時間がかかりそうだ。（Full-Count編集部）