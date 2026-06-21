◆女子プロゴルフツアー ニチレイレディス 最終日（２１日、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ＝６５９０ヤード、パー７２）

首位と５打差の１１位からスタートしたツアー未勝利の大出瑞月（みづき、ノットグローバルホールディングス）はプレーオフで敗れ、２位だった。通算１３アンダーで並んだ吉崎マーナ、イ・ミニョンとの延長戦は１８番パー５で行われ、１ホール目で吉崎が脱落。ツアー史上最長に並ぶ７ホール目までもつれたイ・ミニョンとの死闘を終え「疲れました」と率直な思いを口にした。

プロ１１年目の２８歳にとって、初のプレーオフだった。「思ったよりも試合の流れのままできて、自分のペースでできていた」。食らいついていったが、最後はバーディーパットがカップ左を抜けた。「最後の前のホールでバーディーを取れたことに、成長しているんだなと思った。最終ホールは悔しいけど、ミニョンさんがうますぎた」と潔く勝者をたたえた。

最終日を７バーディー、ボギーなしで回ったことについて「そっちの方がビックリだった。昨日終わって１１位だったので、トップ１０に入れるかなと思ってやっていた。気づいたら『あれー』って感じだった」と語り、後半戦に向けて「（シーズンは）まだ長いので。この後も諦めないで頑張りたい」。この日の経験を、今後につなげていく。