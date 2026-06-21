「僕たちは優勝しか狙っていない」キャプテンの板倉滉が熱いメッセージ。チュニジア戦、クリーンシート勝利の背景にも言及【W杯】
北中米ワールドカップのグループステージ第２戦でチュニジアとメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦した日本は、４−０の快勝を収めた。
この一戦、３バックの中央で最終ラインを牽引したのが板倉滉だ。板倉は怪我で大会直前にチームを離脱した遠藤航からキャプテンマークを継承。第１戦のオランダ戦には出場しなかったが、この日は腕章を巻いてチュニジアの攻撃を阻んだ。
「この難しいと言われた２戦目、チーム一丸となって戦った結果だと思います」と手応えを語った板倉は、クリーンシートの要因をこう説明した。
「本当、前線の選手からのハードワークと言うところが一番だったと思いますし、こういう試合でゼロで終われるとまた次につながるというところで、気を引き締めて次に向かいたいと思います」
成績を１勝１分とした日本は、中４日でグループステージ第３戦のスウェーデン戦に臨む。そのゲームに向けても板倉は熱い言葉を残した。
「僕たちは優勝しか狙っていないので、もっとみんなで盛り上がれるように頑張ります」
次戦もどんなパフォーマンスを見せてくれるのか楽しみだ。
構成●サッカーダイジェスト編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
この一戦、３バックの中央で最終ラインを牽引したのが板倉滉だ。板倉は怪我で大会直前にチームを離脱した遠藤航からキャプテンマークを継承。第１戦のオランダ戦には出場しなかったが、この日は腕章を巻いてチュニジアの攻撃を阻んだ。
「この難しいと言われた２戦目、チーム一丸となって戦った結果だと思います」と手応えを語った板倉は、クリーンシートの要因をこう説明した。
成績を１勝１分とした日本は、中４日でグループステージ第３戦のスウェーデン戦に臨む。そのゲームに向けても板倉は熱い言葉を残した。
「僕たちは優勝しか狙っていないので、もっとみんなで盛り上がれるように頑張ります」
次戦もどんなパフォーマンスを見せてくれるのか楽しみだ。
構成●サッカーダイジェスト編集部
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