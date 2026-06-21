◆北中米Ｗ杯▽１次リーグ第２戦 日本４―０チュニジア（２０日・モンテレイ競技場）

【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】 ８大会連続８度目のＷ杯に臨んでいる日本代表が２０日（日本時間２１日）、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組第２戦でチュニジアを４―０で下して今大会初勝利。勝ち点を４に伸ばして、首位オランダに次ぐＦ組２位となり、３大会連続５度目の決勝トーナメント（Ｔ）進出に前進した。１次Ｌ最終戦（日本時間２６日午前８時９では北欧の実力国スウェーデンと対戦（米・ダラス）で対戦する。

圧巻の４発も素晴らしいが、日本代表はこの試合で、初出場だった１９９８年フランス大会からＷ杯２７試合を終えて、レッドカードはゼロ。Ｗ杯記録をまたも更新した。イエローカードに限れば、２２年カタールＷ杯１次リーグ最終戦スペイン戦を最後に３試合連続なし。チームとしての成長だけではなく、世界に誇れる記録となっている。

“クリーン”さは試合後も健在。すっかり世界的にも認知された、サポーターによるゴミ拾いはモンテレイでも行われていた。