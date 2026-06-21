◆米大リーグ ロッキーズ２―１パイレーツ（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・パイレーツ戦に先発し、６回８５球を投げ、先頭弾を浴びながら４安打１失点、５奪三振の好投を見せて、６月に入って自身無傷４連勝となる８勝目（４敗）の権利をつかんだ。

菅野は試合後の現地放送のインタビューに応じ「ある程度まっすぐ系のボールを狙ってきている感じがしたので、変化球をうまく使いながら、まっすぐを消さずにしっかり攻められたと思います。（よかったスライダーは）若干握りも変えながら投げたので、きょうはうまく感覚をつかめたと思います」とうなずいた。

パイレーツの先発は、昨年サイ・ヤング賞に輝いたスキーンズ。２４歳の怪物右腕相手にも負けず劣らない粘投を見せた。初回は先頭のホルウィッツに対し、初球を打たせて三塁側ファウルゾーンへ力ないフライが飛んだが、三塁手のカストロがまさかの落球。するとカウント２ボール、１ストライクから４球目を右翼席へ運ばれて、先頭弾となる不運に見舞われた。２番のラウにも右前安打を許したが、１死一塁から２者連続三振を奪うなど追加点は許さなかった。すると、１回裏には先頭のマッカーシーが中堅へのランニングホームランで先頭弾を”お返し”して、すぐに追いついた。

１―１の同点となった２回は１死からマンガムに右翼線へ二塁打を浴びたが、後続を抑えた。３回も先頭のホルウィッツに右前安打。走者を背負ったが、無失点。３回裏にはラムフィールドの左前適時打でリードをもらった。２―１となった４回はこの試合初めての３者凡退に抑えた。５、６回も１人の走者も許さず３イニング連続の３者凡退。３回から１２者連続アウトで８勝目の権利をつかんだ。試合は２―１のまま進み、９回は２死満塁のピンチを迎え、三塁への内野安打で追いつかれたかと思いきや、走者が三塁手の目の前を横切ったことで守備妨害でアウトとなり、まさかのゲームセットとなった。

スキーンズに投げ勝ったことについては「意識していないことはないですけど、第一に対戦するのは相手打線なので、とにかく少ない失点で、多くは点数は取れないと思っていたのでそれを心がけて投げました」と納得だった。

２日（同３日）の敵地・エンゼルス戦から４登板連続での勝利。日本人投手では山本、大谷（ともにドジャース）の７勝を上回って単独トップに浮上。今季３０球団最遅となる３０勝目を挙げたチーム内でも単独トップの白星だ。さらにリーグ内でも１０勝でリリーフながらトップのアシュビー（ブルワーズ）、９勝のサンチェス（フィリーズ）に次ぐ３位タイとなった。

前回登板の１４日（同１５日）にラスベガスで行われたアスレチックス戦では、５回でメジャー自己ワーストの８失点だったが、打線が球団史上最多２３得点と爆発したことで自身３連勝となる７勝目が転がり込んできた。この日は打線はわずか２得点だったが、勝利に導いた。

シェーファー監督も「ビンテージ・トモだった。カットボールもスプリットもスライダーもよかった。プロフェッショナルな投球だった」と、その成熟した投球をたたえていた。