英国王室が主催する伝統の開催ロイヤルアスコットは20日、首都ロンドン近郊のアスコット競馬場で最終日（5日目）を迎え、3Rでクイーンエリザベス2世ジュビリーS（G1、芝直線1200メートル、18頭立て、1着賞金1着賞金56万7100英ポンド＝約1億2192万円）が行われた。

日本から参戦した2頭は、サトノレーヴ（牡7＝堀、父ロードカナロア）が2着、ルガル（牡6＝杉山晴、父ドゥラメンテ）が8着。日本調教馬によるロイヤルアスコット初勝利はならなかった。勝ったのはマーカンド騎乗の英国馬アルメラクだった。

▽ロイヤルアスコット 毎年6月3週目にアスコット競馬場で英国王室が主催する開催。英国では「ロイヤルミーティング」と呼ばれ、日本では「ロイヤルアスコット」で定着している。昨年までの日本調教馬の最先着は2000年キングズスタンドSのアグネスワールドと25年クイーンエリザベス2世ジュビリーSのサトノレーヴ2着。今年は16日から20日まで5日間の日程で、G1・8競走を含む重賞19競走が組まれた。プリンスオブウェールズSは農林水産大臣が認可し、JRAの海外馬券発売が可能な指定32競走に含まれている。

【過去の日本調教馬ロイヤルアスコット成績】

00年キングズスタンドS（現キングチャールズ3世S）2着アグネスワールド、22着ドージマムテキ

04年ゴールドC9着イングランディーレ

05年ゴールデンジュビリーS（現クイーンエリザベス2世ジュビリーS）10着キーンランドスワン

11年セントジェームズパレスS8着グランプリボス

15年プリンスオブウェールズS6着スピルバーグ

〃 ウォルファートンハンデキャップ10着スーパームーン

16年クイーンアンS10着エイシンエルヴィン

〃 プリンスオブウェールズS6着エイシンヒカリ

19年プリンスオブウェールズS6着ディアドラ

22年プリンスオブウェールズS4着シャフリヤール

〃 プラチナジュビリーS（現クイーンエリザベス2世ジュビリーS）19着グレナディアガーズ

25年クイーンエリザベス2世ジュビリーS2着サトノレーヴ