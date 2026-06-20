今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (6/15～6/19 発表分)
6月15日～19日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<5867> エスネット 東Ｇ 26/12 376 570 51.6 6/17
<5803> フジクラ 東Ｐ 27/ 3 218000 316000 45.0 6/18
<189A> ＤＭカンパニ 東Ｇ 26/ 5 229 310 35.4 6/15
<5885> ジーデップ 東Ｓ 26/ 5 1000 1170 17.0 6/15
<5136> トリプラ 東Ｇ 26/10 813 927 14.0 6/15
<9279> ギフトＨＤ 東Ｐ 26/10 4360 4770 9.4 6/15
<6327> 北川精機 東Ｓ 26/ 6 860 900 4.7 6/19
<4666> パーク２４ 東Ｐ 26/10 38500 39500 2.6 6/15
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
株探ニュース
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<5867> エスネット 東Ｇ 26/12 376 570 51.6 6/17
<5803> フジクラ 東Ｐ 27/ 3 218000 316000 45.0 6/18
<189A> ＤＭカンパニ 東Ｇ 26/ 5 229 310 35.4 6/15
<5885> ジーデップ 東Ｓ 26/ 5 1000 1170 17.0 6/15
<5136> トリプラ 東Ｇ 26/10 813 927 14.0 6/15
<9279> ギフトＨＤ 東Ｐ 26/10 4360 4770 9.4 6/15
<6327> 北川精機 東Ｓ 26/ 6 860 900 4.7 6/19
<4666> パーク２４ 東Ｐ 26/10 38500 39500 2.6 6/15
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
株探ニュース