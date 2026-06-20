　6月15日～19日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<5867> エスネット　　東Ｇ　 26/12　　　376　　　570　　51.6　 6/17
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　 27/ 3　 218000　 316000　　45.0　 6/18
<189A> ＤＭカンパニ　東Ｇ　 26/ 5　　　229　　　310　　35.4　 6/15
<5885> ジーデップ　　東Ｓ　 26/ 5　　 1000　　 1170　　17.0　 6/15
<5136> トリプラ　　　東Ｇ　 26/10　　　813　　　927　　14.0　 6/15

<9279> ギフトＨＤ　　東Ｐ　 26/10　　 4360　　 4770　　 9.4　 6/15
<6327> 北川精機　　　東Ｓ　 26/ 6　　　860　　　900　　 4.7　 6/19
<4666> パーク２４　　東Ｐ　 26/10　　38500　　39500　　 2.6　 6/15

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース

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