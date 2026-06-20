『田鎖ブラザーズ』最終回 事件の真相判明 回想シーンの“不穏な声”に鳥肌「またお前か!!」「黒幕…？」（ネタバレあり）
岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の最終回が19日に放送され、31年前の両親殺害事件の真相が判明。回想シーンの中で“不穏な声”が聞こえると、ネット上には「またお前か!!」「鳥肌たった」「黒幕…？」といった声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】最終回でも視聴者を震撼させた重要人物
31年前の事件の全貌を打ち明けたふみ（仙道敦子）の証言から、田鎖家に茂木（山中崇）が押し入った時点ですでに父・朔太郎（和田正人）と母・由香（上田遥）が亡くなっていた可能性が浮上。真（岡田）と弟・稔（染谷）は、両親を死に追いやった真犯人を特定するため、さらなる捜査を進めていく。
最終回の後半では、朔太郎と由香を殺害した真犯人が兄弟の幼なじみ・晴子（井川遥）だったことが判明。晴子の父は、31年前に朔太郎が密造銃の取り引きを中止させたことで殺害された運び屋だった。朔太郎が父の死に関わっていることを知った晴子は、復讐のために毒を使って朔太郎を殺害。由香も巻き添えとなり亡くなったのだ。
回想シーンでは、父を失った晴子が復讐に手を染めていく過程が描かれる。その中で「気分転換に読んでみたら？」と晴子に本を差し出す女性の手が映し出される。本の中には有毒植物「ジギタリス」の写真と解説がある…。
一部の視聴者は晴子に本を差し出した女性の声と右手のホクロに注目。ネット上には、その女性が第6話と第7話に登場し、複数の殺人教唆を行った“トントン先生”こと市役所福祉健康課の相談員・秦野小夜子（渡辺真起子）だと疑う声が集まり「え、もしやこの声トントン先生?!」「またお前か!!」「声聞いた瞬間鳥肌たった」などの投稿が続出。
さらに最終回のエンドクレジットの中に“渡辺真起子（声）”の表記があったことからも「トントンおばさんやっぱり関わってて怖すぎる…」「トントンおばさん黒幕…？」といった反響も寄せられていた。
【写真】最終回でも視聴者を震撼させた重要人物
31年前の事件の全貌を打ち明けたふみ（仙道敦子）の証言から、田鎖家に茂木（山中崇）が押し入った時点ですでに父・朔太郎（和田正人）と母・由香（上田遥）が亡くなっていた可能性が浮上。真（岡田）と弟・稔（染谷）は、両親を死に追いやった真犯人を特定するため、さらなる捜査を進めていく。
回想シーンでは、父を失った晴子が復讐に手を染めていく過程が描かれる。その中で「気分転換に読んでみたら？」と晴子に本を差し出す女性の手が映し出される。本の中には有毒植物「ジギタリス」の写真と解説がある…。
一部の視聴者は晴子に本を差し出した女性の声と右手のホクロに注目。ネット上には、その女性が第6話と第7話に登場し、複数の殺人教唆を行った“トントン先生”こと市役所福祉健康課の相談員・秦野小夜子（渡辺真起子）だと疑う声が集まり「え、もしやこの声トントン先生?!」「またお前か!!」「声聞いた瞬間鳥肌たった」などの投稿が続出。
さらに最終回のエンドクレジットの中に“渡辺真起子（声）”の表記があったことからも「トントンおばさんやっぱり関わってて怖すぎる…」「トントンおばさん黒幕…？」といった反響も寄せられていた。