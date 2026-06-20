俳優の本木雅弘（60）が19日放送のTBS「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。義母で女優の樹木希林さんからの金言を明かした。

本木は1995年にエッセイストの内田也哉子さんと結婚。希林さんは義母にあたる。番組MCで落語家の笑福亭鶴瓶「義理の母としては何か言われたんですか？」と質問すると、本木は「現実では二世帯住宅で一つ屋根の下に住んでたんですけれども、樹木さんは相当実は気を使ってくれてました」と明かした。

「やっぱり私のキャパシティーが狭いし、全然気のいい感じのお父さんじゃないから、なんとなく気は使ってくれている感じはしましたね」と回想。「でも、なんか私がグジグジグジグジいろいろなことを言っていると、“あなたね、自分のどうしようもなさを人に押し付けないで”っていうふうに言われた」と明かした。

「“本木さん、もっともっといいのよ。自分の17歳の時を思い出してみてよ。もう気楽でいいの。こんなこと考えてなかったじゃない。こんな立派なこと私たち考えてなかったでしょ。それでいいのよ。UTAもそれでいいの、いいの”みたいな感じで。やっぱりちゃんと芯を突いたことを助言してくださるのでそれはほんとに」と、希林さんへの感謝をしみじみ語った。