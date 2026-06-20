長嶋一茂『ザワつく』番組表に“クレーム”「書くなよ」 石原良純フォローも…裏目に
タレントの長嶋一茂が、19日放送のテレビ朝日系バラエティー『ザワつく！金曜日』スペシャル（後6：50）に出演。新聞に掲載されていた同番組の“番組表”についてクレームを入れる一幕があった。
【写真あり】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」
クイズ企画の合間のトークパートで、一茂は「オレ、これホントに当たったことない。この間、びっくりしたんだよね」と切り出すと「（コメンテーターを務める）『モーニングショー』で、オレいつも新聞を持っていくんだよ。デスクの上に。でさ、金曜日だから『ザワつく！』があるじゃん。ラテ欄を見たんだよ。そうしたら『一茂久々正解』って書いてあった。どういうこと？珍しく…ホントに、ほとんどたしかに合っているけど、書くなよ」と笑いを交えながら訴えた。
石原良純が「でも、ラテ欄に載るくらい、衝撃的な出来事だった。その時の目玉商品を書くんだから」とフォローするも。一茂は「いや、良純さん、それもグサッとくる。オレが当たることが衝撃的って、どういうこと？」と笑いを交えて切り返していた。
【写真あり】長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」
クイズ企画の合間のトークパートで、一茂は「オレ、これホントに当たったことない。この間、びっくりしたんだよね」と切り出すと「（コメンテーターを務める）『モーニングショー』で、オレいつも新聞を持っていくんだよ。デスクの上に。でさ、金曜日だから『ザワつく！』があるじゃん。ラテ欄を見たんだよ。そうしたら『一茂久々正解』って書いてあった。どういうこと？珍しく…ホントに、ほとんどたしかに合っているけど、書くなよ」と笑いを交えながら訴えた。
石原良純が「でも、ラテ欄に載るくらい、衝撃的な出来事だった。その時の目玉商品を書くんだから」とフォローするも。一茂は「いや、良純さん、それもグサッとくる。オレが当たることが衝撃的って、どういうこと？」と笑いを交えて切り返していた。