「ドジャース−オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手がオリオールズ戦のスタメンを外れた。球団が発表した先発オーダーには名前がなく、「大谷翔平は父親産休でチームを離れています。彼は今週末のどこかで戻ってくる予定です」と正式に発表した。

大谷は左膝の炎症のため１２日に敵地で行われたホワイトソックス戦を欠場。その後は１７日のレイズ戦で先発マウンドに上がり６回４失点で７勝目をマーク。ＤＨ解除で代打として打席にも立っていた。

通常、クラブハウスが報道陣にオープンとなった時間帯でトレーニングなどを行っている大谷だが、この日は球場入りが遅れていた。ロバーツ監督は試合前会見で「ショウヘイとは話をしていないが、休日もあったし、良い状態だと思う」と語っていた。

▽ドジャースのラインアップ

１番・右翼 タッカー 打率・２４１ ６本塁打 ４０打点 ＯＰＳ・７２６

２番・中堅 パヘス 打率・２７２ １５本塁打 ５６打点 ７盗塁 ＯＰＳ・８０９

３番・一塁 フリーマン 打率・２７９ １２本塁打 ４０打点 ＯＰＳ・８５０

４番・遊撃 ベッツ 打率・２０３ ７本塁打 １８打点 ＯＰＳ・６３３

５番・三塁 マンシー 打率・２６５ １６本塁打 ２８打点 ＯＰＳ・８８７

６番・左翼 エドマン 今季２戦目

７番・ＤＨ ウォード 打率・２５６ ３本塁打 １１打点 ＯＰＳ・８６２

８番・捕手 ラッシング 打率・２６４ ８本塁打 ２１打点 ＯＰＳ・８６９

９番・二塁 フリーランド 打率・２２８ ３本塁打 １７打点 ＯＰＳ・６４４

投手 佐々木 ３勝４敗 防御率４・７６