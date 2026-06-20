東京９Ｒの町田特別（３歳上２勝クラス、芝２４００メートル＝１０頭立て）に、クロワデュノールの全弟チャリングクロス（牡３歳、美浦・奥村武厩舎、父キタサンブラック）が出走する。

兄は昨年の日本ダービー馬で、今春は大阪杯、天皇賞・春でＧ１連勝。史上初の古馬春３冠がかかった１４日の宝塚記念こそクビ差２着に終わったが、“現役最強”の呼び声が高い。同馬は昨年６月にデビューも９着と期待に応えられなかったが、約４か月ぶりとなった未勝利をプラス２０キロで快勝。良血らしい成長力を見せつけた。

その後、１勝クラスで２戦足踏みしたが、前走・４月の山藤賞を勝ちオープン入りを果たした。兄に続いてダービーへ…という期待も高まったが、陣営は将来性にも期待し、成長を促すため放牧へ。当レースに狙いを定め６月４日に帰厩した。

その後の調整は順調で、１７日の追い切りでは美浦・Ｗコースで５ハロン６６秒１―１１秒４をマーク。徐々にだが、パワーアップした姿を披露している。

昇級初戦だが、ハンデは５３キロと恵まれただけに、ダービーと同舞台でいきなりの古馬撃破があっても驚けない。