きょうの東京８Ｒで良血馬対決が実現する。ダーリングハースト（牝３歳、美穂・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）は日本のダート王、フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）の妹になる。忘れな草賞９着以来の復帰戦だが、今回も兄が主戦場の砂上ではなく、自己条件で再び芝に矛先を向けてきた。

一方、アナザーフェイス（牡３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）は昨年の天皇賞・秋を勝ったマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）の弟になる。デビュー３戦目だった前走の新潟で初勝利を挙げ、今回は昇級初戦だが、一戦ごとに明らかにパフォーマンスを上げている。

ただ、一番人気を集めそうなのはダノンファンスター（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）。既走馬相手だった初戦は後方からグンと脚を伸ばし、楽々と後続を突き放す圧勝で「大物候補」と評判になった。母に豪Ｇ１馬を持ち、セレクト当歳セールでは１億６０００万円で落札されている。

素質ある３歳馬同士の一戦は必見だ。