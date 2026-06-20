FWのミスヒット解消テクニック！「おヘソ」だけ意識すればOK

長くてロフトが立っているため最も難しいといわれるフェアウェイウッド。苦手にしているアマチュアが多いが、得意にする秘訣は技術よりも、まずは考え方だった！

前傾角をキープするカギはおヘソにあり

おヘソが上を向くことがヘッドアップの大きな原因！

ミスの傾向もはっきりしないくらいあらゆるミスが出る人は、前傾角をキープすることだけを意識してください。前傾角のキープはすごく難しいように思えますが、じつはおヘソをボールに向けたままスイングするだけでＯＫです。

アドレスでおヘソをきちんとボールに向けて構えることで、骨盤から前傾した構えになります。バックスイングではおヘソが上を向くと体が伸び上がってしまうので、地面を向けたままトップを作ります。

ダウンスイングでもおヘソをボールに向けて振れば、上体が起き上がらなくなって軌道が安定します。前傾角が変わってしまうのはヘッドアップが原因といわれますが、頭や顔はお腹が伸び上がってしまう動きにつられて起き上がります。ですから、おヘソを下に向けるだけで前傾角は簡単にキープできるのです。

おヘソにシールを貼ってハーフスイングから練習しよう！

フルショットだとおヘソの位置がわかりにくいので、最初はおヘソにシールを貼って、ハーフスイングでおヘソの向きを確認しよう

トップでもおヘソは水平より下を向ける

アマチュアはトップでおヘソが上を向く人が多い。その時点で上半身は伸び上がっているので、トップでもおヘソを地面に向けておく

ダウンスイング以降はおヘソでボールを打ちにいく

ダウンスイングでは右下を向いているおヘソを、インパクトでボールに向けるように上半身を回転させる。おヘソでボールを打つイメージだ

おヘソが上を向いた瞬間スイング軌道はバラバラに！

アドレスからインパクトまでにおヘソが上を向いてしまうと、体全体が伸び上がってしまうため、手打ちでボールを打ちにいってしまう

右肩を下げながら回転すればおヘソは下を向く

右肩は地面と水平ではなく、下げながら回転するが正解。おヘソを下に向けたスイングになる

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください。

レッスン＝吉本巧

●よしもと・たくみ／1980年生まれ。14歳で米国フロリダに渡り、ジュニア日本代表やフロリダ代表にも選ばれる。米国でプロ資格を取得し、現在は銀座ゴルフアカデミーなどで指導する若き人気コーチ。

構成＝野中真一

写真＝中野義昌

協力＝土浦カントリークラブ