＜速報＞全米OPは順延の第1R終了し第2R進行中 久常涼が「69」で暫定14位、松山英樹は暫定66位でホールアウト
＜全米オープン 2日目◇19日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞海外メジャー第3戦の「全米オープン」は、日没サスぺンデットとなった第1ラウンドが終了し、第2ラウンドが進行している。日本勢は5人が出場している。
【写真】注目！ 松山英樹のインパクト後の顔の向き
日本勢最上位は、大会初出場の久常涼。第1ラウンドを「71」で回り、第2ラウンドは4バーディ・3ボギーの「69」をマーク。トータルイーブンパー・暫定14位タイにつけている。 メジャー2勝目を狙う松山英樹は、この日、第1Rの16番パー5グリーン上からプレーを再開し「71」でプレー。第2Rは2バーディ・5ボギーの「73」とスコアを伸ばせず、トータル4オーバー・暫定66位タイにいる。佐藤大平も第2Rを終えており、トータル9オーバー・暫定129位タイでホールアウトしている。 大西魁斗はトータル7オーバー・暫定111位タイ、大岩龍一はトータル9オーバー・暫定129位タイでともに第2Rをプレーしている。現在のカットラインは、トータル4オーバー。久常と松山が予選通過圏内につけている。 トータル7アンダーで単独首位に立つのは、ウィンダム・クラーク（米国）。トータル3アンダー・2位タイにマシュー・フィッツパトリック（イングランド）、ザンダー・シャウフェレ（米国）が続いている。 ローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル1アンダー・7位タイ、キャリアグランドスラムがかかるスコッティ・シェフラー（米国）はトータル1オーバー・22位タイでプレー中だ。 賞金総額は、前年より100万ドル増額されて2250万ドル（約36億1400万円）。優勝者は450万ドル（約7億2280万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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