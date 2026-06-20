政府が、新たな成長戦略の策定に向けて試算したＡＩ（人工知能）や半導体、造船など「戦略１７分野」での官民投資の全容が判明した。

投資額は２０４０年度までに官民で総額３７０兆円超に上る見込みだ。１７分野への成長投資は、高市政権の「責任ある積極財政」の目玉政策で、国が投資を主導して民間資金を引き出し、国際競争力を高めたい考えだ。

政府は、来週にも開く経済財政諮問会議と日本成長戦略会議の合同会議で試算を示す方針だ。与党による審査を経て、７月にとりまとめる「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）」や日本成長戦略に盛り込む。

主な官民投資としては、ＡＩ・半導体分野で、ＡＩを使ってロボットなどを自律的に動かす「フィジカルＡＩ」に１０・５兆円を投じる。人手不足が深刻化する中、工場の自動化やインフラ点検などに活用することで、生産性の向上を図る。

デジタル・サイバーセキュリティー分野では、「自動運転技術」に８・２兆円、「クラウド・データセンター、蓄電池」には３５年度までに３２・７兆円の投資を想定している。

情報通信分野では、「次世代無線通信」「光通信」「海底ケーブル」の３分野に約２９兆円を投資する。特に、次世代無線通信には２０・５兆円を見込み、フィジカルＡＩに不可欠な高速通信網や衛星光通信に対応した地上局の整備などへの投資を強化する。

また、資源・エネルギー安全保障・ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）分野では、次世代型太陽電池「ペロブスカイト太陽電池」に４・１兆円を投資。政府は脱炭素電源の確保に向け、原子力発電所の建て替えを進める方針を示しており、「次世代革新炉」の投資額は５・０兆円に上る見通しだ。

コンテンツ分野としては、「ゲーム」の投資額が３３年度までに２４・５兆円に上るとみている。

政府は、民間企業や業界団体への聞き取りや、将来の想定される市場規模などから総額３７０兆円超と試算した。１７分野への政府支出を将来にわたり確約することで、民間の積極的な投資を呼び込む狙いがある。

政府は１７分野に加え、スタートアップ（新興企業）など分野横断的に取り組む課題への投資も含めて「新たな投資枠」を創設し、来年度当初予算案で優先的に歳出を確保する方針だ。投資枠の規模や、一般会計予算でまかなう歳出の規模は、年末に向けた予算編成の過程で議論する。

財源については、経済安全保障上、重要な分野では財源にめどをつけた上で、「つなぎ国債」を発行することで当面まかなう案が有力となっている。