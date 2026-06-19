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アディダスは、スニーカー「サンバ NJG41」を30％オフの10,010円（税込）で販売しています。

アディダス フットサルシューズ サンバ ユニセックス大人 NJG41 コアブラック/フットウェアホワイト/ビビッドレッド (IH6000) 27.5 cm adidas(アディダス) \8,971 （2026/06/18 16:23時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

インドアコートから街歩きまで！ どんな服にも合う万能シューズ

↑アディダスの「サンバ NJG41」

アディダスの「サンバ」は、もともとフットサルなどのインドアスポーツ用に作られたシューズですが、そのスタイリッシュでタイムレスなデザインから、現在ではタウンユース用のスニーカーとしても絶大な人気を誇るロングセラーモデルです。

ソフトな質感のレザーアッパーを採用し、つま先部分には耐摩耗性を高めるスエードのオーバーレイを配置。これにより、耐久性を備えつつ、上品でクラシカルなルックスに仕上がっています。

機能面では、床をしっかりとグリップするラバーアウトソールや、滑らかな足運びをサポートするEVAインソールを搭載しており、日常の長時間の歩行でも快適な履き心地を提供します。

カジュアルな普段着から、少しスポーティなコーディネートまで幅広く馴染む頼れる一足。30%オフで手に入るこのお得なタイミングに、ぜひチェックしてください！

アディダスのサンバをオトクに手に入れるならAmazon！

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