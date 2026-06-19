ガスト、『ポケモン』コラボグッズ品切れ→後日引き換えの開始を案内 期間は7・15まで
ガストは19日、4月23日より開催されていた『ポケモン』とのコラボキャンペーンにおいて、予想を大きく上回る反響を受け、オリジナルグッズ（ゆらゆらアクリルスタンド）が品切れとなる事態が発生していたことを受け、今月6日より該当のグッズの後日引き換えが開始されていることを、改めて案内した。
【画像】ガスト、『ポケモン』コラボグッズの後日引き換え開始を改めて案内
後日引き換えの対象は、4月29日〜5月6日発行の「アクリルスタンド（後日受渡）」と記載されたレシートまたは伝票を持っている人で、引き換え期間は7月15日まで。同チェーンの全店舗で受け取ることができる。
公式Xでは、「ガスト×ポケモン 30周年キャンペーンにおきまして、オリジナルグッズ『アクリルスタンド』の品切れにより、お客様に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを、心からお詫び申し上げます」とのコメントを添えた。
【画像】ガスト、『ポケモン』コラボグッズの後日引き換え開始を改めて案内
後日引き換えの対象は、4月29日〜5月6日発行の「アクリルスタンド（後日受渡）」と記載されたレシートまたは伝票を持っている人で、引き換え期間は7月15日まで。同チェーンの全店舗で受け取ることができる。
公式Xでは、「ガスト×ポケモン 30周年キャンペーンにおきまして、オリジナルグッズ『アクリルスタンド』の品切れにより、お客様に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを、心からお詫び申し上げます」とのコメントを添えた。