今年のドライバーは夏発売の方が人気!? タイトリスト&プロギアがランキングを席巻する予感【週間ギアランキング】
売り上げランキングのドライバー部門のランキングには大きな変動はなく、トップ3は1位がピン『G440 K』、2位がテーラーメイドの『Qi4D MAX』、3位が『Qi4D』と先週と全く同じ結果だった。一方、注目度が高いのが6月に発売されるタイトリスト『GTS』や7月に発売されるプロギアの『RS DUO』。その前評判をPGAツアースーパーストアつくば学園通り店の谷合信俊さんに取材した。
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「当店では6月上旬にプロギア『RS DUO』の試打クラブが入荷したのですが、入荷日の時点ですでに予約が入っていて、試打をしないで購入されるお客さんが結構います。プロギアというメーカーに対する信頼度と、『DUO』という懐かしい名前もベテランゴルファーに響いています」 一方、タイトリストの『GTS』も評価が高い。 「前作の『GT』も人気がありましたけど、お客さんが『GTS』と『GT』を店内の試打施設で打ち比べると『GTS』の方が寛容性、方向性が良くなっているので平均飛距離が上がっています。平均飛距離が10ヤード以上も伸びた方もいて、数字に満足して買っていくゴルファーが多いです。決して爆発的に大ヒットするという感じではありませんが、前作同様に安定して売れるロングセラーになると思います」 ドライバーは2、3月に発売されるモデルが主役になることが多いが、複数の店舗に話をすると「今年は夏発売のドライバーが強い」と語っていた。下半期は夏モデルのドライバーが存在感を示しそうだ。 （ドライバーランキング）1位 ピン G440 K2位 テーラーメイド Qi4D MAX3位 テーラーメイド Qi4D※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●最新アイアンのモデルが多過ぎてどれを選べばいいか分からない？ そんな人は関連記事「最新アイアン35モデルを徹底評価 男女プロでスピン量や飛距離はどう変わる？」を読めば、その秘密が分かります。
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