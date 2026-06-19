７月２０日に両国国技館でボクシングのトリプル世界戦「Ｕ−ＮＥＸＴ ＢＯＸＩＮＧ６」が開催されることが１９日、主催者の帝拳プロモーションから発表された。ＷＢＡ世界バンタム級王座決定戦は、同級１位の増田陸（２８）＝帝拳＝と元ＷＢＣ世界フライ級王者で同級２位の比嘉大吾（３０）＝志成＝がタイトルを懸けて戦う。比嘉は昨年７月、当時の同級王者アントニオ・バルガス（米国）にドローで戴冠はならず、引退を表明していたが撤回。２４年９月に判定負けした当時ＷＢＯ王者の武居由樹（大橋）、昨年２月にドロー防衛を許したＷＢＡ王者の堤聖也（角海老宝石）、バルガスに続き、きわめて異例となる４戦連続での世界挑戦が決まり「ありがたい話。覚悟を持って世界王者になる」と決意を込めた。

都内で記者会見が開かれ、比嘉は「やっぱりボクシングは天職だなと思い、帰ってまいりました。すみません（笑）」と引退発言を撤回。一時は営業マンとして就職するつもりだったというものの、「ボクシングをやるのと就職するのとを両方イメージトレーニングしたが、よりよかったのはボクシングをやっている人生だった。ボクシングしかしてこなかった人間が（できるほど）甘い世界じゃない」と再起に気持ちが傾いたといい、「２、３回連続くらい引退詐欺をしてしまったが、この場を借りて『引退しません！』と。続けられる以上は続けたい」と、現役続行の意思を表明した。

また、ＷＢＡバンタム級王座戦線をめぐっては、王者だった堤聖也が負傷のため休養王者扱いとなっており、１３日に行われたタイトルマッチは前３団体統一世界スーパーフライ級王者“バム”ジェシー・ロドリゲス（２６）＝米国＝が正規王者バルガスを６回ＫＯで撃破し、新王者に輝いた。ただ、バムは４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝とのビッグマッチも視野に入れており、今後の扱いは不透明となっている。

混迷を極めている中、主催者は増田と比嘉の決定戦を開催するにあたり、異例の文書を発表した。「新王者となったロドリゲスは試合を行う前からＷＢＡバンタム級タイトルの防衛について態度を明確にしておらず、次戦は他団体チャンピオンと統一戦か、階級を上げて井上尚との試合を予定しています。そのため、ＷＢＡから堤対増田による王座決定戦の指令が出ましたが、堤陣営からまだ怪我の状態が良くないとの連絡を受け、ＷＢＡの指令により増田対比嘉の正規王座決定戦が決まりました。このようにＷＢＡバンタム級王座は選手の不慮のアクシデント、度重なる怪我、、世界最高峰のネームバリューを持つロドリゲス参入により混乱していますが、試合が開催される７月２０日までにロドリゲスの動向も決まり、正常にタイトルマッチが行える状況に戻る事を期待しています」と状況を説明した。