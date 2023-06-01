アメリカのトランプ大統領は21日、イギリスのスターマー首相は「辞任する」と自身のSNSに投稿しました。トランプ大統領は21日、自身のSNSでイギリスのスターマー首相について、「イギリスの首相を辞任する」と述べました。スターマー首相が「移民政策とエネルギー政策という2つの非常に重要な政策で失敗した」と主張し、イギリス側に北海油田の開発開放も求めています。トランプ大統領はイラン攻撃に協力しないとして、スターマー