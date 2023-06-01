◆米大リーグドジャース―オリオールズ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、本拠地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。この日は現地時間で「父の日」ということもあり、水色のバットを持って向かった２点を追う初回先頭の第１打席は四球を選んで出塁した。この日は選手のユニホームの左胸部分にブルーリボンもついている