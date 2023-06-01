インスタグラム更新サッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。W杯本大会における通算1000試合目となったメモリアルマッチで、上田綺世は2得点と躍動。試合後、妻でモデルの由布菜月が夫へ捧げた1枚に反響が相次いでいる。微笑ましい祝い方だった。W杯の大舞台で2得点と大活躍を見せた上田。メキシコで奮闘した夫