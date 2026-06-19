年収480万円の看護師です。夜勤が体力的につらくなってきたため日勤のみの職場を考えていますが、収入を下げずに転職するのは難しいのでしょうか？

日勤のみになると収入は下がるのか？

日勤のみになると収入が下がるケースは少なくありません。病院勤務の看護師の給与には夜勤手当が含まれていることが多く、月4～5回の夜勤でも年間数十万円の差になる場合があります。

そのため、現在の年収480万円のうち夜勤手当が大きな割合を占めている場合は、日勤のみの職場へ移ることで年収が下がる可能性があります。ただし、下がるとしても必ずしも大幅な減収になるとは限りません。職場選びや経験年数によっては、年収を維持できるケースもあります。



日勤のみでも年収を維持しやすい職場とは？

日勤のみで比較的高収入を目指しやすい職場としては、訪問看護、美容クリニック、企業の健康管理室などが挙げられます。特に訪問看護は高齢化の影響で需要が高まっており、経験者を優遇する求人も見られます。

また、美容クリニックでは自由診療を中心としていることから、病院勤務に近い給与水準の求人や、経験によっては高待遇の求人が見られることもあります。

さらに、認定看護師などの資格やマネジメント経験がある場合は、給与交渉で有利になることもあります。これまでの経験をどのように評価してもらえるかによって条件は大きく変わるため、複数の求人を比較することが大切です。



転職前に給与以外で確認したいポイント

転職では年収だけに注目しがちですが、それ以外の条件も重要です。例えば、残業時間が大幅に減る職場であれば、実質的な働きやすさは大きく向上します。また、休日数や有給取得率、教育体制、人員配置なども確認しておきたいポイントです。

夜勤がつらくなった理由が体力面にある場合は、通勤時間も見逃せません。給与が高くても長時間通勤が必要な職場では、再び負担が大きくなる可能性があります。転職後に後悔しないためには、給与と働きやすさの両方を比較する視点が欠かせません。



収入と働きやすさの両立は十分に目指せる

日勤のみの職場へ転職すると、夜勤手当がなくなる分だけ収入が下がる可能性はあります。しかし、訪問看護や美容クリニックなどを含めて幅広く求人を探せば、年収480万円を大きく下回らない条件を見つけられる可能性もあります。また、夜勤による身体的負担が軽減されれば、健康を維持しながら長く働き続けやすくなります。

転職で大切なのは、目先の年収だけを見ることではありません。今後の働き方や生活の質も含めて考えることで、自分に合った職場を見つけやすくなります。まずは現在の給与の内訳を確認し、夜勤手当が占める割合を把握したうえで、複数の求人を比較してみることをおすすめします。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー