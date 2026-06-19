◆第２１６回ゴールドカップ・Ｇ１（日本時間６月１９日未明、英国・アスコット競馬場・芝３９９０メートル、良）

ロイヤルアスコット開催３日目の最強ステイヤー決定戦が１１頭立てで行われた。１番人気のスカンジナビア（牡４歳、愛国・エイダン・オブライエン厩舎・父ジャスティファイ）が、６連勝で３度目のＧ１勝利（重賞は５勝目）を飾った。勝ちタイムは４分１８秒５３。

スカンジナビアは好位から進め、最後の直線では逃げ込みを図るトローラーマンと後続を引き離しての一騎打ち。激しい叩き合いの末、頭差かわして先頭でゴールに入り、昨年７月のグッドウッドＣ、９月の英セントレジャーに続くＧ１勝利となった。

Ａオブライエン調教師は同レース１０勝目で、ロイヤルアスコット開催通算１００勝目。「チーム全体の大きな成果であり、ライアンは最高の騎乗をしてくれました。（１００勝達成は）私たちが決して考えてもいなかったこと。一レースずつ勝ち進んでいくしかなく、ここでレースに勝つのは本当に難しいことですから」と振り返った。

昨年の同レースをレコード勝ちした８歳のトローラーマン（ウィリアム・ビュイック騎手）が２着で、連勝は４でストップした。シーズンオフの期間に目の疾患を患い、日光に過敏に反応するためパドックではゴーグルをつけて周回。昨年１０月の英チャンピオンズロングディスタンスカップ以来の実戦だったが、しぶとい粘り込みで一騎打ちに持ち込み、場内は大歓声に包まれた。

２着馬から９馬身離された３着にはスウィートウィリアム（ロバート・ハヴリン騎手）が続いた。

同レースは総賞金が７０万ポンド（約１億４７７３万円）。１着賞金が３９万６９７０ポンド（約８３７８万円）。日本馬の挑戦は過去に１頭で、イングランディーレ（横山典弘騎手）が２００４年に９着になっている。