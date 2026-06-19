お笑いコンビ、アルコ＆ピースの酒井健太（42）が、18日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時15分）に出演。コンビで特殊詐欺を撃退したエピソードを語った。

この日は「やっぱり…カッケェ話 令和に通じる男の美学」と題し、カッコいいと感じた人のエピソードを披露。酒井は「せんえつながらアルコ＆ピース、主に平子さんの話なんだけど」と相方平子祐希について語り始めた。

昨年のイベントを開催した時のことで、休憩中に喫煙所でたばこを吸っていると携帯電話に知らない番号から着信があったという。「出てみたら『徳島県警のものです』って。徳島県警の管轄の中でオレオレ詐欺のグループが捕まったと。で、『そのグループのアジトを家宅捜索したら酒井さんのカードが出てきました。あなたが重要参考人として容疑がかかっております』って。『今から徳島に来てください』って」と突然連絡を受けたと語った。

酒井は「『徳島来てください』はちょっと変だなとその時思って。その時点で分かったんです。あ、これは詐欺だって。ただ、このまま電話切るのも何か嫌だなと思って。そういえばうちにも“詐欺師”いるわと思って」とニヤリとした。

続けて「楽屋に戻って（携帯を）スピーカーにして、平子さんに何も言わずにテーブルの上に置いて。『すいません。今渋谷署に着いたんですけど、交番の人に話聞いてもらってもいいですか？』って言ったら、平子さんが『はいもしもし。渋谷署の平子です』って言ったら向こうがガチャっと切ったんです」と何も言わないままに即興が成立。「コンビのコント芸で撃退しました」と笑った。

酒井は「察し能力が早かったです」と平子をたたえていた。