破天荒な言動で旋風を巻き起こしたグレート・ティーチャーも52歳。令和ならすべてパワハラ、モラハラともいえる鬼塚の教育方針は28年ぶりの復活作でどう変わるのか─。ということで、昭和生まれの男女500人に、「実際に教わりたかったドラマの先生」を聞きました。1位は意外? 納得!?

【結果一覧】「実際に教わりたかった」ドラマの先生ランキング

今年7月スタートのドラマの中で、大きな注目を集めているのが、反町隆史主演の学園ドラマ『GTO』（フジテレビ系）だ。'98年に放送された前作は、関東地区の平均視聴率28・5%（ビデオリサーチ調べ）を記録した超ヒット作。



反町版はその後も、映画やリバイバルが制作されるたびに話題を集めている。芸能リポーターでドラマウォッチャーの山崎寛代さんは28年前の『GTO』現象についてこう振り返る。

「あのころの反町さんの人気は、本当にすさまじかったですよね。前年同期のドラマ『ビーチボーイズ』（フジテレビ系）で爆発した人気が『GTO』でさらに加速した印象があります。

また、元暴走族の総長・鬼塚英吉が教師になるというマンガ原作ならではの破天荒な設定も、視聴者を引きつけました。28年ぶりの新作が、どれだけ話題になるのか楽しみです」

鬼塚のように、学園ドラマには個性的すぎる教師がつきもの。そこで『週刊女性』は、昭和生まれの成人男女を対象に「ドラマの先生」に関するアンケートを実施。その結果を発表する。今回は「教わりたかったドラマの先生ランキング」を見て行こう。

生徒に向き合う先生がランクイン

第5位に入ったのは『ゆうひが丘の総理大臣』（'78年・日本テレビ系）の大岩雄二郎。

同名マンガの実写化で、'70年代にアイドル級の人気を博していた中村雅俊が主人公を演じて話題に。「バンカラで、優しくカッコいい大岩先生は、生徒たちを自由にのびのびと成長させてくれる理想の先生だった」（宮崎県・67歳・女性）や

「中村雅俊は原作とはイメージが違うが、カッコよかった」（佐賀県・57歳・男性）などの声も。生徒と同じ目線で指導にあたる姿が、票につながった。

続く第4位は『ごくせん』（'02年・日本テレビ系）の山口久美子（仲間由紀恵）、通称「ヤンクミ」。

「こちらも同名マンガの実写化作品。任侠集団・大江戸一家の組長を祖父に持つ熱血高校教師が、不良生徒たちとの絆を深めるマンガらしい設定が生きたドラマでしたね。

旧ジャニーズタレントをはじめ、若手イケメン俳優が生徒として多く出演していましたが、彼らになびかなそうなヤンクミのキャラクターも女性視聴者からの支持を集めたように感じます」（山崎さん）

実際に「実家が極道という設定が面白い。熱血根性で生徒を守ってくれそう」（千葉県・45歳・女性）など、設定を評価する意見も寄せられた。

「バカとブスこそ東大に行け!」

3位は『ドラゴン桜』（'05年・TBS系）の桜木建二（阿部寛）。

元暴走族の弁護士・桜木が、低偏差値高校の生徒たちの東大受験を実践的な勉強法でサポートする“受験ドラマ”。第1話で桜木が言い放つ「バカとブスこそ東大に行け!」というセリフに度肝を抜かれた人も多いはず。

「自分も夢や希望という曖昧な言葉でごまかさず、人生を逆転するための『武器』となるように、圧倒的な説得力で勉強を教えてほしかった」（埼玉県・39歳・女性）、

「桜木に教わっていたら『自分も東大に行けたかもしれない』と思わせてくれた作品。自分に置き換えて擬似体験できた」（東京都・58歳・男性）とのコメントもあり、良いドラマ体験にもなったようだ。

水谷豊が新任の小学校教諭・北野広大を演じた『熱中時代』（'78年・日本テレビ系）が2位にランクイン。

「北野先生が生徒のために本気で泣いたり怒ったり喜んだりしているシーンを見て、小学生だった自分も『こんな先生に出会いたい』と思わせてくれた」（東京都・58歳・男性）や

「放送当時、北野先生さながらの人の良い熱血先生が担任だったので、生徒からも親たちからも『○○先生って北野広大先生みたいだね』と言われていて、どちらも印象に残っている」（東京都・56歳・女性）など、自身の経験に重ねる人も。山崎さんは「北野先生が、のちの熱血教師ブームの火つけ役になったのでは」と語る。

1位は不朽の名作から

そんな熱中時代から続く学園ドラマブームに乗ってスタートしたのが『3年B組金八先生』シリーズ（'79年ほか・TBS系）。

同作の主人公・坂本金八（武田鉄矢）が、見事1位に輝いた。区立中学校を舞台に、校内暴力やいじめ、性同一性障害などシリアスなテーマを扱うのも、同シリーズの特徴だ。

「金八先生はとことん生徒と向き合ってくれる、誠実な熱血先生。いじめ問題も解決してくれそうだが、令和の子どもや親が相手だと難しいかも……」（大阪府・55歳・女性）、「生徒とぶつかり合いながらも大切にしてくれる金八先生が好きだった。私の学生生活にもこんな先生がいたら、今頃立派な人間になっていたのかな」（静岡県・72歳・男性）との意見も。

「金八先生は、子どもたちの“創造する力”を育む授業をしていましたよね。クラスの問題に対して生徒一人ひとりに意見を聞いて、全員で考える。そうして生徒同士が認め合い、ひとつのクラスになっていく様子は視聴者にも伝わりました。

実は以前、第1シリーズに出演していた方々が都内の居酒屋に集まっているところに遭遇したことがあるんです。とても盛り上がっていて、まるで本当の同窓会のようでした」（山崎さん）

キャスト同士の絆もかなり固そうだ。

山崎さんは昨今の学園ドラマについて、次のように話す。

「最近は『金八先生』のように、人間関係やクラスの空気そのものを丁寧に描く学園ドラマが少なくなったように感じます。学級会のシーンだけで1話を使うなんて、現代でもなかなか実験的。だからこそ、多くの視聴者が作品のテーマを自分事として受け止められたのではないでしょうか」（山崎さん）

不登校、SNSトラブルなど、現代の社会問題とも密接につながる学園ドラマ。当事者が多いテーマだからこそ、ごまかしが利かず、視聴者の目も厳しくなる。令和の鬼塚英吉は、どんな教師像を見せてくれるのだろうか。

山崎寛代 FM群馬での勤務を経て、TBS系『3時にあいましょう』『スーパーワイド』、テレビ朝日系『スーパーモーニング』などワイドショー・情報番組でリポーターを務める。現在はテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』などに出演中