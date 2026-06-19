東京メトロ銀座線の外苑前駅、半蔵門線・千代田線の表参道駅から歩いてすぐの「北青山三丁目地区」で、街の勢力図を塗り替える歴史的なメガプロジェクトが本格始動しました。

2026年6月1日に新築着工を迎えたこの再開発事業は、延床面積において青山地域最大規模を誇る地上38階建ての超高層ビル（B-1街区）と、ハイセンスな商業施設（B-2街区）を一体整備する、大規模なまちづくりです。最大の目玉は、最先端の複合ビルでありながら、敷地内に約1ヘクタールもの広大な「森（樹林帯）」を創出するという、これまでにない大胆な緑化計画。2030年のグランドオープンに向け、世界的建築家・谷口吉生氏が描くデザインの全貌や、周辺エリアの回遊性がどう変わるのか、お出かけ派もビジネス層も絶対に知っておきたい最注目ポイントを分かりやすく解説します。

地上38階建て・青山エリア最大の複合施設が2030年誕生

東京都港区の北青山三丁目で進められている第一種市街地再開発事業が、2026年6月1日に新築着工し、6月5日に起工式を迎えました。

北青山三丁目地区第一種市街地再開発事業

計画地は、特定緊急輸送道路である青山通りの沿道と都営住宅跡地を一体的に整備する、約2.9ヘクタールの広大なエリアです。

「北青山三丁目地区第一種市街地 再開発事業」 イメージ図

ここに誕生するのが、延床面積において青山地域最大規模となる地上38階・地下2階建て、高さ約180mの「B-1街区」高層建築物と、地上3階建ての商業施設「B-2街区」です。

施設内には、青山地域最大級のフロア面積（1フロア約2,800〜3,100平方メートル）を誇るオフィスのほか、緑豊かな景色を一望できるスモールラグジュアリーホテル、商業店舗、文化交流拠点などが整備されます。

左から本事業、竣工済みの⺠活事業、都営住宅建替事業（イメージ）

屋内外での一体利用が可能なイベント広場が設置される他、公益施設棟には港区のスポーツ施設や、商業施設が入る予定です。竣工は2030年を予定しており、青山の新たなシンボルとなることは間違いありません。

本事業における施設構成 （イメージ）

谷口吉生氏デザイン監修、都会の真ん中に約1haの「樹林帯」

本プロジェクト最大の特徴とも言えるのが、先行地区と合わせて約1ヘクタールに及ぶ広大な「樹林帯」の整備です。表参道駅や外苑前駅至近という希少な大都会の立地でありながら、青山特有の自然環境を踏まえた在来種中心の植栽が行われます。これにより、明治神宮や新宿御苑、赤坂御用地といった周辺の大規模緑地を結ぶ「中継点」として、生態系ネットワークに寄与することが期待されています。

青山のにぎわいの中心地に約1haの「樹林帯」が誕生（イメージ）

また、B-1棟の中低層部のデザイン監修は、世界的建築家である谷口吉生氏（株式会社谷口建築設計研究所）が手掛けています。基本理念である「自然回帰」の思想に基づき、緑や自然光、風を五感で感じられる空間設計がなされており、低層部には青山通りから奥の緑地へと抜ける立体的な「パッサージュ（貫通通路）」も設けられます。

「駅チカにできる森」がもたらす新しい都心部の可能性

注目したいのは、この巨大な森が東京メトロ沿線の「新たなオアシス」になる点です。アクセス面では、外苑前駅⇒計画地が徒歩4分、表参道駅⇒計画地が徒歩4分と、地下鉄の2駅から至近の距離にあります。

そんな場所に、再開発による約1ヘクタールの樹林帯が生まれれば、下記のような層にとっても、新しい価値がが生まれるはずです。

表参道交差点付近の空撮（写真：northsan / PIXTA）

・お買い物・散策などおでかけ層には

青山通りから奥の緑地へ抜ける立体的な貫通通路「パッサージュ」やイベント広場が誕生します。これまで無料の休憩スペースが少なめだった表参道エリアにおいて、ショッピングの合間に「1ヘクタールの森でテイクアウトのコーヒーを飲む」という至高のオアシスになります。

・ビジネス・オフィスの選択肢に

青山地域最大級となる「1フロア約2,800〜3,100平方メートル」の無柱メガプレートオフィスが整備されます。圧倒的な広さとレイアウトの柔軟性に加え、窓外に豊かな森が広がる高付加価値なワークスペースを提供。企業の拠点設立や働き方改革には、最高峰の選択肢になります。

・都心ステイ・観光に

高層棟の低層・高層部に、豊かな森の景色を一望できるバルコニー付きの「スモールラグジュアリーホテル」を誘致。今回の青山最大級の再開発は、これからの都心でのビジネス、ショッピング、宿泊のあり方を劇的に変える強力な判断材料になります。「大都会のど真ん中に泊まりながら、朝は清々しい森の空気を五感で味わう」という、これまでのシティホテルとは一味違う特別な宿泊体験の場所になるでしょう。

青山の景観と生態系に寄り添う「自然回帰」のまちづくり。2030年の完成に向けて、少しずつ姿を変えていく表参道・外苑前エリアから今後も目が離せません。

（画像：東京建物、東急不動産）

鉄道チャンネル編集部

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