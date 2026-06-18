函館の開幕週で関西の若武者が目覚ましい活躍を見せた。小沢大仁騎手（２３）＝栗東・フリー＝は１３日に１勝、１４日に２勝と合計３勝。１位の横山和生騎手（６勝）に続いて開催リーディング２位と、幸先のいいスタートを切った。今週は２０日、２１日ともに１０鞍で合計２０鞍とフル回転する。「今週も気を引き締めて頑張ります」と本人に満足している様子は一切ない。

昨年は開幕週の１週のみの参戦だったが、今年は札幌開催中も含めて長期の函館滞在を選択。小沢騎手は「関東馬も関西馬も調教にたくさん乗れて、上半期のローカル開催で関東の厩舎の方とのご縁もできたので、それを十分に生かせる場だと思いました」と、滞在理由を明かした。普段は同じレースに乗ることの少ない関東のトップジョッキーからも、アドバイスをもらうなど刺激的な日々を送っている。

昨年も函館開幕週で３勝を挙げるなど、相性の良さが目立つ。活躍の背景には、小倉や福島などローカル競馬で騎乗してきた経験が生きている。小回りコースならではの醍醐味もあるという。「乗り方ひとつで、人気のない馬でも十分勝ち負けを狙えるのが、小回りの良さだと思います」とジョッキーの腕を見せるには格好の舞台だ。

今週も多くの依頼が集まった。意気込みを問われると「乗るからにはリーディングを狙うつもりで乗りますし、一つでも多く勝ちたいです」と力を込める。一頭一頭と真摯に向き合い、勝利と信頼をつかみ取る。（三戸 達也）