この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【ミャクミャクグッズ速報】らぽっぽカフェのグッズ出る！！！6/18更新！」と題した動画を公開した。



今回の動画では、新たに登場するミャクミャクグッズの最新情報を速報形式で紹介。

話題の“黒ミャクミャク”をはじめ、見逃せない新作アイテムが続々と発表された。



中でも注目は、やわらかい手触りが特徴のマスコットや、数量限定のサンダルなど、これまでとは一味違うラインナップ。

さらに、カフェ限定で手に入る特別なアイテムも登場している。



ただし、購入には期間や条件があるものもあり、知らないと手に入らない可能性も。



どんなグッズが出るのか？どうすれば買えるのか？

気になる人は動画でチェックしておきたい。



限定アイテムは早めの行動がカギになりそうだ。