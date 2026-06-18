万博ファン必見！ミャクミャクの最新グッズ情報と限定商品の購入条件を徹底解説
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【ミャクミャクグッズ速報】らぽっぽカフェのグッズ出る！！！6/18更新！」と題した動画を公開した。
今回の動画では、新たに登場するミャクミャクグッズの最新情報を速報形式で紹介。
話題の“黒ミャクミャク”をはじめ、見逃せない新作アイテムが続々と発表された。
中でも注目は、やわらかい手触りが特徴のマスコットや、数量限定のサンダルなど、これまでとは一味違うラインナップ。
さらに、カフェ限定で手に入る特別なアイテムも登場している。
ただし、購入には期間や条件があるものもあり、知らないと手に入らない可能性も。
どんなグッズが出るのか？どうすれば買えるのか？
気になる人は動画でチェックしておきたい。
限定アイテムは早めの行動がカギになりそうだ。
今回の動画では、新たに登場するミャクミャクグッズの最新情報を速報形式で紹介。
話題の“黒ミャクミャク”をはじめ、見逃せない新作アイテムが続々と発表された。
中でも注目は、やわらかい手触りが特徴のマスコットや、数量限定のサンダルなど、これまでとは一味違うラインナップ。
さらに、カフェ限定で手に入る特別なアイテムも登場している。
ただし、購入には期間や条件があるものもあり、知らないと手に入らない可能性も。
どんなグッズが出るのか？どうすれば買えるのか？
気になる人は動画でチェックしておきたい。
限定アイテムは早めの行動がカギになりそうだ。
YouTubeの動画内容
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