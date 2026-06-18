この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【ミャクミャクグッズ速報】らぽっぽカフェのグッズ出る！！！6/18更新！」と題した動画を公開した。

今回の動画では、新たに登場するミャクミャクグッズの最新情報を速報形式で紹介。
話題の“黒ミャクミャク”をはじめ、見逃せない新作アイテムが続々と発表された。

中でも注目は、やわらかい手触りが特徴のマスコットや、数量限定のサンダルなど、これまでとは一味違うラインナップ。
さらに、カフェ限定で手に入る特別なアイテムも登場している。

ただし、購入には期間や条件があるものもあり、知らないと手に入らない可能性も。

どんなグッズが出るのか？どうすれば買えるのか？
気になる人は動画でチェックしておきたい。

限定アイテムは早めの行動がカギになりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:00

黒ミャクミャクの新商品「やわらかマスコット ブラック」
01:40

数量限定「黒ミャクミャク サンダル」の販売決定
04:58

オリジナルカラー「ミャクミャクサンダル」の再販決定
05:28

らぽっぽリンクス梅田店限定「ミャクミャクソフト マスコット」
07:18

限定マスコットのお申し込み可能条件について

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