【Fallout Pip-Boy 3000 レプリカ】 6月19日 発売予定 価格：77,000円

インフォレンズは、「Fallout Pip-Boy 3000 レプリカ」を6月19日より発売する。価格は77,000円。

本製品は、「Fallout 3」および「Fallout: New Vegas」に登場する「Pip-Boy 3000」を、1:1スケールで完全再現したウェアラブルレプリカ。

細部まで精巧に作り込まれ美しく仕上げられたダイカスト製メタルフロントケース、設計された射出成形ABSボディ、そしてメモリーフォーム製カフ（装着部）を採用し、実際のプロップに近い本物の素材感と、快適な装着感の絶妙なバランスを実現している。

ゲーム内の3Dモデルをもとに開発されており、ゲーム内コンテンツをほぼ再現した高精細なIPS液晶ディスプレイを搭載。さらに時計としても機能し、アラーム機能も備えている。

「Fallout Pip-Boy 3000 レプリカ」

発売日：6月19日

価格：77,000円

商品サイズ：178×130×130mm（幅×奥行×高さ）

特長

本物さながらの素材感を追求

精密に作り込まれたダイカスト製メタルフロントケース、専用設計の射出成形ABSボディ、メモリーフォーム製カフにより、リアルな質感と高い完成度を実現。

「Atomic Command」ミニゲームをプレイ可能

ゲーム内ミニゲームを、実際の「Pip-Boy 3000 レプリカ」上で楽しめる。

専用の金属製ディスプレイスタンド付き

精密加工されたメタルスタンドにより、美しく展示可能。デスクやナイトスタンド用の時計としても使用できる。

同梱内容

・Pip-Boy 3000 レプリカ

・金属製ディスプレイスタンド

・ユーザーマニュアル

・USB-C充電ケーブル

・FMラジオ用外部アンテナケーブル

・サイズ調整用カフ、スペーサーバー

・RobCo六角ツール

販売について

販売開始：6月19日（金）10時～

オンライン販売

□INFOLENS GEEK SHOPのページ

店頭販売

・INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店

店舗所在地：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館6F

・INFOLENS GEEK SHOP Fallout Collection in 名古屋PARCO（※6月21日まで）

店舗所在地：愛知県名古屋市中区栄3丁目29-1 名古屋PARCO 西館6F PARCO GALLERY

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