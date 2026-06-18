【GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok】 7月9日 発売予定 ・Standard Edition 価格：6,930円（パッケージ版） 価格：6,930円（ダウンロード版） ・Special Edition 価格：9,900円（ダウンロード版）

Cygamesは、Nintendo Switch 2／プレイステーション 5／プレイステーション 4／PC向けアクションRPG「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok（グランブルーファンタジー リリンク：エンドレスラグナロク）」を6月18日より対応プラットフォームにて体験版の配信を開始した。

体験版では序盤のストーリーやキャラクターアクションを楽しめるほか、オンラインクロスプレイに対応した4種のクエストをプレイすることができる。さらに、本体験版に収録されている各モードをプレイすることで、製品版プレイ時に報酬アイテムを受け取ることができる。

また、最新映像「3rd トレーラー"The Journey So Far"」公開のほか、本作の新ストーリーや新コンテンツ「極沌空所」の解放タイミングなどを公開した。

体験版の収録内容

1.ストーリーモード

「GRANBLUE FANTASY: Relink」の序盤となるストーリーの一部をプレイできます。

クリアすると「GRANBLUE FANTASY: Relink」または、「Endless Ragnarok」製品版でクリア報酬が受け取ることができるようになります。

2.クエストモード

オンラインクロスプレイに対応した全4種のクエストをプレイすることができます。

3種のクエストをクリアすると出現するクエスト「赫炎たるセフィラの瞬き」では、本作における新バトルシステム「召喚」が使用可能です。

各クエストをクリアすることで「GRANBLUE FANTASY: Relink」または、「Endless Ragnarok」製品版でクリア報酬を受け取ることができるようになります。

オープンベータテストからの変更点・追加要素

・「赫炎たるセフィラの瞬き」で出現する「アクイラ・ルビードール」のHPと攻撃力を引き下げました。

・メインメニューのキャラクターイラストを一新しました。

・プレイアブルキャラクター「シエテ」が使用可能になりました。

シエテは通常のキャラクターとは異なる条件で加入する特別なキャラクターです。本体験版では条件に関わらず、お試しいただけます。

・マッチングエラーに関連する対応を実施しました。

3.チュートリアルモード

チュートリアルを通して基本操作とバトルの操作方法を学べるモードです。

※本体験版は製品版とは一部仕様が異なります

※本体験版はオートセーブのみに対応しており、任意のタイミングでセーブおよびロードを行うことはできません

※本体験版は製品版へのセーブデータの引継ぎは対応しておりません

※本体験版のセーブデータを削除した場合、製品版でクリア報酬を受け取ることができません

※本体験版の各クリア報酬は、『Endless Ragnarok』の発売後に受け取れます

※Nintendo Switch 2でオンラインマルチプレイをご利用になるには、Nintendo Switch Onlineへの加入が必要となります

※プレイステーション 5およびプレイステーション 4では、PlayStation Plusに加入していなくてもオンラインマルチプレイをご利用いただけます

3rd トレーラー"The Journey So Far"を公開

本作の新ストーリーと「極沌空所」が解放されるタイミングをご紹介

新ストーリーが解放されるタイミング

【[JP] GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok | 3rd トレーラー "The Journey So Far"】

本作「Endless Ragnarok」は「GRANBLUE FANTASY: Relink」の超大型拡張となっています。「Relink」のクエスト「便利屋絵巻『大いなる空を駆る黒銀の翼』」（プロトバハムート戦）をクリアすることでクエスト難度CHAOSが解放され、「Endless Ragnarok」のストーリーが開始します。

また、新バトルシステム「召喚」は「Endless Ragnarok」のストーリー開始後「召喚石」を入手することでクエスト難度CHAOS以上のクエストで使用可能となります。

新コンテンツ「極沌空所」が解放されるタイミング

シングルプレイ専用の新コンテンツ「極沌空所」は、花都シードホルムに追加される新たなサイドクエストを進めることで第1層が解放されます。サイドクエストはメインストーリー第6章（ダリ島へ移動する前）で登場します。

また、第2層、第3層も「Relink」のメインストーリーとクエストを進めることで解放されます。

・第1層： 第6章内のサイドクエストで解放（武器の作成素材を入手できる）

・第2層： 難度HARDのクエストを進めることで解放（ジーンの強化素材等を入手できる）

・第3層： 難度MANIACのクエストを進めることで解放（武器の上限解放/覚醒強化素材/希少ジーン等を入手できる）

・さらなる深層：「Endless Ragnarok」のストーリーを進めることで解放

新プレイアブルキャラクターが解放されるタイミング

ベアトリクス、ユーステス

よろず屋シェロでキャラクター解放チケットを使用することで加入します。

※本作ではキャラクター解放チケットの入手手段が追加されています

ガランツァ、マギラフリラ

「Relink」の第Ø章にて、難度HARDのクエストを進めることでイベントが発生し、専用の解放チケットを入手できます。

※専用の解放チケットをよろず屋シェロで使用することで加入します

フラウ、フェディエル

「Endless Ragnarok」のストーリーを進めることで加入します。

「Endless Ragnarok」発売と同時に「Relink」をアップデート

本作「Endless Ragnarok」の新要素に加え、「GRANBLUE FANTASY: Relink」のアップデートも実施いたします。ゲーム全体のバランス調整やサイドクエスト追加などのほか、多数の便利機能が追加され、ゲームがより遊びやすくなる調整が施されます。

詳細については発売前日となる7月8日に公開予定のパッチノートと、同日配信予定の生放送にてご紹介予定です。

秋葉原ジャックキャンペーンの開催および今後の商品展開について

「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」が秋葉原をジャック！キャラクターパネル展示やのぼり、フリーペーパーの配布をはじめ、対象店舗でのノベルティプレゼントなど実施

施策名：秋葉原ジャックキャンペーン

開催期間：6月26日～7月12日

本作の発売を記念して、東京・秋葉原の街をジャックしたキャンペーンを期間限定で開催いたします。

秋葉原駅周辺の90店舗にてポスターの掲示、うち8店舗にてキャラクターパネルの設置、57箇所にのぼり設置と、秋葉原の街中が「Endless Ragnarok」一色に染まります。

また、対象店舗にて1,000円以上お買い上げでオリジナルポストカード（飲食店ではオリジナルのコースター）を数量限定でプレゼントします。

秋葉原では専用のマップの配布も行います。ぜひお手に取って本キャンペーンをお楽しみください。

さらに、AKIHABARAゲーマーズ本店にて『Endless Ragnarok』のポップアップストアを開催いたします。オリジナルの新商品を多数ご用意しております。

今後の商品展開について

7月3日より、「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」の新商品「フレークシールセット A・B」（税込各1,100円）を発売予定です。本商品はCygames公式グッズコーナー「Cygames Place」にてご購入いただけます。

「Cygames Place」とは、HMV・TSUTAYA一部店舗に展開しているコーナーで、Cygames公式グッズをいつでも手に取ることができます。取扱い店舗は今後も拡大予定です。

海外イベント出展決定

2026年6月から7月にかけ、世界各地で開催されるイベントにて本タイトルのブース出展を行います。各会場のブースでは試遊台設置のほか、さまざまな催しを予定しています。各イベントの詳細な出展内容、および下記以降のイベント出展につきましては、公式SNS等で順次公表いたします。

【EVO 2026】

開催期間：2026年6月26日～ 6月28日（現地時間）

開催場所：ラスベガス・コンベンション・センター West Exhibition Hall

【Anime Expo 2026】

開催期間：2026年7月2日～7月5日（現地時間）

開催場所：ロサンゼルス・コンベンション・センター

【Japan Expo Paris 2026】

開催期間：2026年7月9日～7月12日（現地時間）

開催場所：パリ・ノールヴィルパント展示会場

【BiliBili World 2026】

開催期間：2026年7月10日～7月12日（現地時間）

開催場所：上海・国家会展中心

※画面は開発中のものです。

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