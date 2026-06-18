日経レバが大幅高で初の８万円大台突破、超強気相場で個人投資家の参戦意欲は旺盛

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570.T>が大幅続伸し初の８万円台乗せを果たした。一時３０００円を超える上昇で８万２７７０円まで上値を伸ばした。



日経レバは日経平均株価に連動するように組成されたＥＴＦであり、日経平均と同様に最高値圏をまい進している。価格変動率が日経平均の２倍に基本設定されているのが特徴であり、ここ最近の日経平均が極めてボラティリティを高めていることで、個人投資家の参戦も活発化している。日経レバの信用取引の動向は日経平均が軟化した３月下旬にかけて買い残が膨張したが、その後の株価上昇局面で個人投資家資金の回転が利き、信用買い残も急速にはけた経緯がある。そして６月上旬の調整局面で再び買い残が増加していた。信用買い残の動向を追うと、個人が押し目形成局面で日経レバを買い溜め、その後の上昇で売るという戦略がうまく機能していることがうかがわれる。



出所：MINKABU PRESS