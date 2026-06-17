北中米W杯同行で経験積む鹿島18歳DF大川佑梧「足りないもの、通用する部分が見えた」背中を追う“先輩”の存在

北中米W杯同行で経験積む鹿島18歳DF大川佑梧「足りないもの、通用する部分が見えた」背中を追う“先輩”の存在