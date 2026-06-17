「阪神０−１西武」（１６日、甲子園球場）

阪神が西武投手陣を最後まで打ちあぐみ、完封負け。西武の交流戦優勝が決まった。武内以下４投手に抑え込まれた阪神打線だったが、デイリースポーツ評論家の藤田平氏はかみ合わなかった“投打”の微妙な関係に言及。リズムの悪さを指摘した。

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１点が重かったね。その１点をさらに重く感じさせたのは八、九回の守りにあると感じた。防御の時間があまりにも長すぎたからだ。

僅差の試合で疲労が重なるのは投手だけではない。野手も張り詰めた状態で守り続けている。九回裏、先頭の佐藤輝が気の抜けたような三振に倒れたが、攻撃へのリズムが狂うと、たとえ懸命に戦っていても、こうなってしまうものだ。

九回表の守備で及川が何でもない投ゴロを弾き一死一、二塁という大きなピンチを招いた。仮に併殺で切り抜けていれば反撃ムードは高まる。野球とはそういうもの。雰囲気や空気は無視できない。攻守は守りからリズムを作るものなのだ。

投手の守備の拙さに関しては才木にも言える。五回、先頭の西川に許したヒットは投手の足もとを抜けていったもの。投げたあと即座に捕球姿勢をとっていれば簡単にさばけたはず。投手は投げたら終わりではないということだ。

さらに言うと、次打者の武内にはカウントで追い込みながら簡単に送りバントを決められた。慣れない打席のせいか、完全なボール球に手を出していたことを考えると、あそこでひと工夫ほしかった。

投球後の構えに関しては才木に限らず、多くの投手に言えることでもある。“投げたらあとは知らん”ではダメ。最近はトス打撃をあまりやらないが、これをやればピッチャー返しへの捕球姿勢の練習にもなる。才木は６回で１失点。いい投球をしていただけに悔やまれる。

結果的に決定打が出ずに完封負け。わずか１失点の投手陣を責めるのは酷だが、この１点は防げる失点だっただけに残念だった。

攻撃面で心配なのは４打席４三振の立石だ。打撃が完全に狂い、バランスが崩れてバットに当たらない状態にまで陥っている。

キャンプへの初参加のあと、度重なる故障の影響で打つこと走ること、すべてにおいて不足していたのかもしれない。であれば２軍で再調整するのも一案だろう。

結果が出ないなかで使い続ければ不協和音が生まれかねない。それは本人の焦りにもつながるだけに適切な判断が必要になってくる。