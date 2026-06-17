#38 オランダ劇的ドローの裏側…森保采配を読み解く【ゲキスタ】
日本代表は現地時間14日(日本時間15日)、北中米ワールドカップのグループリーグ初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けました。
2度リードを許す苦しい展開ながら、そのたびに追いつき、強敵相手に劇的ドロー。久保建英選手の負傷交代というアクシデントもありながら、途中出場した選手たちの活躍もあり、価値ある勝ち点1を手にしました。
日本代表の戦い方や森保一監督の采配の狙いなど5現地で取材するゲキサカ日本代表担当の竹内記者が、その裏側を解説します。
(収録日:2026年6月15日)
ゲキサカ編集長の西山紘平とゲキサカ日本代表担当の竹内達也記者がサッカー日本代表をテーマに旬な話題を深掘りする「ゲキスタ」は隔週配信。ハッシュタグをつけて番組の感想や質問などをお寄せください。
#ゲキスタ
【出演】
●竹内達也→@thetheteatea
●ゲキサカ編集長 西山紘平
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