34歳美人経営者が“婚約者”に対して放った「浮気するかも」発言について、友人でタレントの休井美郷が「ちょっと違う視点でも見てほしい」と意図を釈明する場面があった。

【映像】休井ら“サプライズゲスト”3人の登場に騒然

6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の最終回となる第8話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

婚約9日目を迎えたあやかとヒロキ（ゴルフを愛する経営者・年収3000万円・36）は、この日、休井や黄皓らあやかの友人たちとの食事会に参加した。ヒロキは、夫婦関係と浮気をめぐってあやかと衝突したことに触れ、「『人は浮気をするものだ』『私もするかもしれない、あなたもするかもしれない』と言われて、それがずっと引っかかっていて」と明かす。そして、「それを受け入れられる心の広さはないかも」と、率直な悩みをぶつけた。

これに対し休井は個別インタビューで、「なんで『浮気しちゃうかも』って言ったんですかね」とあやかの極端な発言に苦笑しつつも、「（ヒロキは）浮気のことばかり頭に残っちゃってるから、本当はこういう意図だったんじゃないかとか、“ちょっと違う視点”でもあやかのことを見てほしいなと思います」と、友人の不器用な振る舞いを思いやって釈明する。

その上で、「ちょっと違う角度からあやかを見てくれたら、お互い噛み合う瞬間も出てくるんじゃないかなと思います。それを願ってます」と、2人の関係修復を見守っていた。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）