【義母を捨てる】介護拒否の義母に代わって息子夫婦が駆り出される！？はぁ…＜第4話＞#4コマ母道場
世は超高齢化社会。義実家には、義両親だけでなく義祖父母もまだまだご存命……というケースもめずらしくないのかもしれません。そして義祖父母世代の年齢を考えると、介護が必要な場面も多いのではないでしょうか。もしあなたが「義祖父母の介護はもちろん義両親がやってくれるよね」と思っていたときに、介護拒否をされて孫である夫や自分に役割が回ってきたら……簡単に受け入れられますか？
第4話 義母、ノータッチ
【編集部コメント】
チヨコさんに可愛がられて育ったケイタさんとお義兄さん。ミサコさんがチヨコさんのお世話をしようとしない現状に、いてもたってもいられず、どうしても手を貸してしまうのだそうです。ケイタさんがチヨコさんのお世話をしている以上、リカさんも「私は関係ない」とは言っていられず、モヤモヤしながらもチヨコさんのケアを手伝っているのが現状のようですね。ミサコさんに対し、「息子夫婦がここまでしているのに、申し訳ないと思わないのかな」と不満を抱くリカさんなのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
【編集部コメント】
チヨコさんに可愛がられて育ったケイタさんとお義兄さん。ミサコさんがチヨコさんのお世話をしようとしない現状に、いてもたってもいられず、どうしても手を貸してしまうのだそうです。ケイタさんがチヨコさんのお世話をしている以上、リカさんも「私は関係ない」とは言っていられず、モヤモヤしながらもチヨコさんのケアを手伝っているのが現状のようですね。ミサコさんに対し、「息子夫婦がここまでしているのに、申し訳ないと思わないのかな」と不満を抱くリカさんなのでした。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙