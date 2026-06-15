¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡ÖPERSONA LIVE TOUR 2026 - Resonance -¡×³«ºÅ·èÄê¡ª¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁª¼õÉÕÃæ¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¤³¦Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤¬3,000ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ØPERSONA LIVE TOUR 2026 - Resonance -¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
9·î11Æü¤ÎÊ¡²¬¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Âçºå¡¦Åìµþ¡¦¥½¥¦¥ë¡¦ÂæËÌ¤ÎÁ´5ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ëÂç·¿¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢º£²ó¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¤È¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¸ø±é¡£¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖResonance¡Ê¶¦ÌÄ¡¦¶¦¿¶¡Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢³Ú¶ÊÆ±»Î¡¢¤½¤·¤Æ¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤¬¶Á¤¹ç¤¦½Ö´Ö¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ê¡ª
ËÜ¸ø±é¤Ï¡È¥Ú¥ë¥½¥Ê¤Î²»³Ú¤½¤Î¤â¤Î¡É¤ò¼çÌò¤Ë¿ø¤¨¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ®ÎÌ¤ÈË×Æþ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê3 ¥ê¥í¡¼¥É¡Ù¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê5 ¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Î¿Íµ¤³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤ä¥Ú¥ë¥½¥Ê30¼þÇ¯¤Î´ü´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï³Ú¶Ê¤âÈäÏªÍ½Äê¡£
¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¥Ú¥ë¥½¥Ê¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÉûÅçÀ®µ¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºßÃêÁª¼õÉÕÃæ¡£
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ÖPERSONA LIVE TOUR 2026 - Resonance -¡×
Ê¡²¬¸ø±é¡§2026Ç¯9·î11Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§Zepp Fukuoka
OPEN¡§18:00
START¡§19:00
Âçºå¸ø±é¡§2026Ç¯9·î13Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Zepp Namba
OPEN¡§17:00
START¡§18:00
Åìµþ¸ø±é¡§2026Ç¯9·î23Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë
²ñ¾ì¡§Zepp DiverCity
[Ãë¸ø±é]
OPEN¡§12:00
START¡§13:00
[Ìë¸ø±é]
OPEN¡§17:00
START¡§18:00
¥½¥¦¥ë¸ø±é¡§2026Ç¯10·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§YES 24 Live Hall
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü²ò¶ØÍ½Äê
ÂæËÌ¸ø±é¡§2026Ç¯10·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§Zepp New Taipei
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü²ò¶ØÍ½Äê
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢ÈÎÇäURL
https://w.pia.jp/t/persona-livetour2026/
½Ð±é¼Ô
¡ÚPersona Singers¡Û
Lyn¡Ê°ðÀô¤ê¤ó¡Ë¡¢¹â¶¶¤¢¤ºÈþ¡¢Lotus Juice
¢¨¹â¶¶¤¢¤ºÈþ¤ÏÊ¡²¬¸ø±é°Ê³°¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ÚBand members¡Û
µÈ´Ý ¡ÈWookiee¡É Þ«Ê¿(Guitar)¡¢¾¾ËÜ¥³¡¼¥(Guitar)¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¥¿¥¯¥í¥¦(Bass)¡¢Ä¾°æ¸¹ÂÀ(Drums)¡¢¹©Æ£´²¾æ(Keyboards)¡¢MIZ(Violin)
¥²¥¹¥È
¾®À¾Íø¼ù¡Ê¥¢¥È¥é¥¹¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡Ò¹ñÆâ¸ø±é¡Ó
¡¥°¥Ã¥ºÉÕ¤1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°S¡ÊÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡Ë¡¦¡¦¡¦\13,800
¢1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°A¡ÊÀ°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡Ë¡¦¡¦¡¦\8,800
£¥°¥Ã¥ºÉÕ¤2F»ØÄêÀÊ¡¦¡¦¡¦\15,800
¢¨ÂæËÌ¡¦¥½¥¦¥ë¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü²ò¶ØÍ½Äê
¥°¥Ã¥ºÆÃÅµÆâÍÆ
¸ø±éÊÌµÇ°¥°¥Ã¥º2ÅÀ¥»¥Ã¥È
¡¦¸ø±éÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¢¨¥°¥Ã¥º¤Ï¸ø±é¤´¤È¤Ë¿§Ì£¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ⒸATLUS. ⒸSEGA.
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥é¥¤¥ÖÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
https://www.jvcmusic.co.jp/plt2026/
¥Ú¥ë¥½¥Ê¥·¥ê¡¼¥º¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡§
https://p-ch.jp/