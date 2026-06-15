ClariS、新曲「ヒトコト」が7月4日放送開始のTVアニメ『鬼の花嫁』OPテーマに決定！さらに、コンサートツアーの追加公演も発表！

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今年4月に新体制初のワンマンツアー「ClariS -03- 1st TOUR 2026 ~Trigger Anthem~」を行い、クララ、エリー、アンナの３人組ユニットとして国内外で活躍中の、ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」の意味を持つ、アーティスト・ClariS（クラリス）。

ClariSの新曲「ヒトコト」が、2026年7月4日（土）24時30分よりTOKYO MX・BS11他にて放送されるTVアニメ『鬼の花嫁』OPテーマに決定したことが発表された。本楽曲は7月5日(土)0時より各種音楽配信サービスにて配信開始となる。

『鬼の花嫁』は、2023年1月に「コミックシーモアみんなが選ぶ!!電子コミック大賞2023」で大賞を受賞し、小説・漫画共に4か月連続1位を獲得。さらに「コミックシーモア年間ランキング2022・2023」少女マンガ編で2年連続1位、「第７回みんなが選ぶTSUTAYAコミック大賞」では３位を獲得するなど、シリーズ累計発行部数約650万部を突破した、和風あやかしシンデレラストーリー。

新曲「ヒトコト」は、TVアニメ『鬼の花嫁』の世界観に寄り添い、艶やかで切ない旋律に主人公・柚子の想いを重ねた一曲。3人の歌声が織りなすハーモニーが、温かくも儚い美しさを描き出す楽曲に仕上がっている。本日新たに公開された本PVでは、新曲「ヒトコト」楽曲の一部も聴くことができるので、ぜひお聞き逃しなく！

OPテーマを担当するClariSは『あやかしの艷やかな麗しさが印象的で、誰かに愛し愛されることの尊さが感じられる素敵な作品のアニメ化！こうしてこの作品のOPテーマを担当できること、感謝の気持ちでいっぱいです♡現在公開中のPVからも「鬼の花嫁」の世界観が繊細に伝わってきて、放送が今から楽しみです♪「ヒトコト」は艶やかで切ないメロディーに、柚子ちゃんの想いを乗せた１曲。また、ハモリやコーラスで3人の声の重なりや厚みを楽しんでいただける楽曲に仕上がっています。私たちらしくTVアニメ『鬼の花嫁』に寄り添い、温かみや美しさを探究した音楽で作品を盛り上げていきます！』と意気込みをコメントしている。

さらに新曲「ヒトコト」を収録した、ClariS通算31枚目となるシングル「ヒトコト」の発売も決定。ジャケット写真や店舗購入者特典、また「ヒトコト」Pre-add / Pre-saveキャンペーンの開催も併せて発表されている。様々な最新情報はClariSオフィシャルサイトより発信していくので、お見逃しなく。

さらに、7月よりコンサートツアー「ClariS 15th Thanks Tour 〜 一夏灯祭 〜」の開催を控えているClariSだが、本日新たに追加公演が発表された。タイトルは「ClariS 15th Thanks Tour 〜 一夏灯祭 〜 結夜(むすびよ)」。2026年9月18日(金)にSGCホール有明(東京)にて開催が予定されている。チケット情報などの詳細も発表されているので、ClariS公式サイトをぜひチェックしてほしい。

7月4日(土)24時30分より放送開始のTVアニメ『鬼の花嫁』、そしてClariSの新曲「ヒトコト」の続報もぜひお楽しみに。

＜ClariSコメント＞

この度、TVアニメ『鬼の花嫁』のOPテーマを務めさせていただくClariSです！

あやかしの艷やかな麗しさが印象的で、誰かに愛し愛されることの尊さが感じられる素敵な作品のアニメ化！こうしてこの作品のOPテーマを担当できること、感謝の気持ちでいっぱいです♡

現在公開中のPVからも「鬼の花嫁」の世界観が繊細に伝わってきて、放送が今から楽しみです♪

「ヒトコト」は艶やかで切ないメロディーに、柚子ちゃんの想いを乗せた１曲。また、ハモリやコーラスで3人の声の重なりや厚みを楽しんでいただける楽曲に仕上がっています。

私たちらしくTVアニメ『鬼の花嫁』に寄り添い、温かみや美しさを探究した音楽で作品を盛り上げていきます！

●作品情報

TVアニメ『鬼の花嫁』



2026年7月4日(土)24:30〜よりTOKYO MX/BS11ほか全国12局にて順次放送開始

dアニメストア・ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて地上波同時・最速配信！

TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビ：7月4日より毎週土曜24:30〜

CBCテレビ：7月６日より毎週月曜26:15〜

読売テレビ：7月６日より毎週月曜26:29〜

福岡放送：7月７日より毎週火曜25:59〜

静岡放送：７月8日より毎週水曜26:28〜

広島テレビ：７月8日より毎週水曜25:59〜

HTB北海道テレビ：７月９日より毎週木曜25:55〜

東北放送：７月９日より毎週木曜25:40〜

RSK山陽放送：7月9日より毎週木曜24:56〜

AT-X：7月10日より毎週金曜21:00〜

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。

先行配信情報

dアニメストア・ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて7月4日(土)より毎週土曜24:30〜地上波同時・最速配信！

その他プラットフォームでも順次配信開始

【スタッフ】

原作：クレハ（スターツ出版文庫）

漫画：富樫じゅん（スターツ出版「noicomi」連載）

原作装画：白谷ゆう

監督：大宮一仁

シリーズ構成：鎌倉由実

メインキャラクターデザイン：田中日香里

キャラクターデザイン：重國浩子

美術監督・美術設定：MAI MAI

色彩設計：柴田亜紀子

撮影監督：石塚知義

編集：伊藤潤一

音楽：横山 克

音響監督：若林和弘

音響制作：楽音舎

制作：Colored Pencil Animation Japan

【キャスト】

東雲柚子：早見沙織

鬼龍院玲夜：梅原裕一郎

東雲花梨：石見舞菜香

狐月瑶太：逢坂良太

透子：千本木彩花

猫田東吉：花江夏樹

荒鬼高道：坂 泰斗

鬼山桜河：島粼信長

鬼山桜子：遠藤 綾

ソウ：寺澤百花

アオ：小橋美憂

主題歌

OPテーマ ClariS「ヒトコト」（SACRA MUSIC）

EDテーマ 山崎育三郎「心星」（Sony Music Labels Inc.）

＜イントロダクション＞

─「花嫁」という名の「運命」を、あなたは信じますか？─

2020年より刊行され、多くの読者から支持されたクレハ著による小説を原作とし、2021年より電子雑誌「noicomi」にて富樫じゅん作画によるコミカライズがスタート。

魅力的なキャラクターと、心をときめきで満たす胸キュンストーリーは

「コミックシーモア年間ランキング2022・2023」少女マンガ編で2年連続1位を獲得、

「コミックシーモアみんなが選ぶ!!電子コミック大賞2023」では大賞を受賞など数多のランキングを席巻。

その勢いは留まることなく『鬼の花嫁』シリーズの累計発行部数は650万部を突破し、

大人気作品へと駆け上がっている。

そんな女性に愛される「あやかし×和風シンデレラストーリー」が待望のアニメ化！

＜あらすじ＞

人間と“あやかし”が共生する日本──。

優れた能力と容姿を持つ“あやかし”は日本の中核を担っていた。

そんな絶大な権力を持つ“あやかし”は本能で運命の「花嫁」を見つけることができ、

その「花嫁」に選ばれることは女性の憧れであり、名誉なことだった。

平凡な高校生・東雲柚子は、妖狐の花嫁である妹・花梨と比較され、家族にないがしろにされながら育ってきた。

ついに心が破れた日、柚子は偶然、類まれなる美貌を持つひとりの男性と出会う。

「見つけた、俺の花嫁」

彼の名は鬼龍院玲夜、“あやかし”の頂点に立つ鬼だった。

──この出会いから、柚子の運命が大きく動きだす。

●配信情報

「ヒトコト」

作詞・作曲・編曲：鈴木裕明

7月5日(日)0時より先行配信スタート！

配信先一覧

https://ClariS.lnk.to/Hitokoto

※URLは7月5日(日)0:00より有効

※配信時間はストアによって多少前後する可能性がございます

新曲「ヒトコト」Pre-add / Pre-saveキャンペーン開催！

新曲「ヒトコト」の配信を記念して、Pre-add / Pre-saveキャンペーン開催決定！

対象期間内に新曲「ヒトコト」をApple Musicの″Pre-add″、Spotifyの″Pre-save″にて事前登録いただいた方全員に【ClariSオリジナルボイスコメント】をプレゼント！

※事前登録頂くと、アルバム配信日にご自身のライブラリにアルバムの楽曲が追加されます。

【対象期間】

2026年6月14日(日)18:00〜2026年7月4日(土)23:59まで

【特典内容】

ClariSオリジナルボイスコメント

【参加方法】

1.https://ClariS.lnk.to/Hitokoto_paps にアクセス

2.Apple Musicをご利用の方は「Pre-add on Apple Music」、Spotifyをご利用の方は「Pre-save on Spotify」をタップ

3.事前登録が完了すると試聴ページへ遷移するのでClariSからのメッセージをお楽しみください♪

●リリース情報

31stシングル

「ヒトコト」

8月19日発売

予約はこちら

https://ClariS.lnk.to/Hitokoto_PKG

【初回生産限定盤（CD+Blu-ray）】



品番：VVCL- 2943〜2944

価格：￥3,080（税込）

【通常盤（CD）】



品番：VVCL-2945

価格：￥1,650（税込）

【期間生産限定盤（CD＋Blu-ray）】



品番：VVCL- 2946〜2947

価格：￥2,310（税込）

※TVアニメ『鬼の花嫁』描き下ろしデジパック仕様

その他収録内容は後日解禁いたします。

2026年8月19日(水) 31stシングル「ヒトコト」店舗購入特典&FC早期予約特典決定！

【店舗購入者特典】

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。あらかじめご了承ください。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。

※Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

※Amazon.co.jpの特典となりますメガジャケは、ご購入いただいた形態のJK写絵柄のものをお渡しさせていただきます。

全国アニメイト（通販含む）：オリジナルL判ブロマイド

ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：オリジナル2L判ブロマイド

ソフマップ×アニメガ(一部アニメガ店舗を除く) ：オリジナルアクリルコースター

Sony Music Shop：オリジナルポストカード

楽天ブックス：オリジナル缶バッジ

セブンネットショッピング：オリジナルアクリルクリップバッジ

Neowing/CDJAPAN：オリジナルKGサイズブロマイド

Amazon.co.jp：メガジャケ

ClariS応援店：オリジナル告知ポスター

※応援店対象店舗は後日公開となります。

ClariS Room会員限定早期予約特典

☆特典内容：A3クリアポスター

ClariS Room

https://claris-room.com/

予約方法

期間中に、ファンクラブページにログインの上、「ヒトコト」(ClariS Room会員限定早期予約特典A3クリアポスター付)の案内ページをクリックいただき、商品をご予約ください。なお、特典には数に限りがありますので、無くなり次第受付終了となります。予めご了承ください。

※絵柄は後日公開となります。

※CD1枚ご予約につき1枚、早期予約特典をお渡しいたします。

予約対象期間

2026年6月14日(日) 18:00 〜 2026年6月30日(火) 23:59まで

●ライブ情報

ClariS 15th Thanks Tour 〜 一夏灯祭 〜

＜東京公演＞

2026年7月11日(土)

会場：Kanadevia Hall （TOKYO DOME CITY HALL）

開場 16:00 ／ 開演 17:00

2026年7月12日(日)

会場：Kanadevia Hall （TOKYO DOME CITY HALL）

開場 15:00 ／ 開演 16:00

お問い合わせ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/

＜愛知公演＞

2026年9月11日(金)

会場：Zepp Nagoya

開場 17:30／開演 18:30

お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション

052-320-9100 （12:00〜18:00）

＜大阪公演＞

2026年9月13日(日)

会場：オリックス劇場

開場 17:00／開演 18:00

お問い合わせ：キョードーインフォメーション

0570-200-888 (平日12:00〜17:00）

ClariS 15th Thanks Tour 〜 一夏灯祭 〜 結夜（むすびよ）

＜追加公演＞

2026年9月18日(金)

会場：SGCホール有明

開場 17:30 ／ 開演 18:30

お問い合わせ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/

チケットなどの詳細はClariS公式サイトをご確認ください

©クレハ・富樫じゅん・スターツ出版／「鬼の花嫁」製作委員会

関連リンク

ClariSオフィシャルサイト

https://www.clarismusic.jp/

TVアニメ『鬼の花嫁』公式サイト

https://onihana-anime.com/