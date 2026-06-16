くるり主催『京都音楽博覧会2026』第2弾出演アーティスト発表 Suchmos、羊文学が追加【一覧】
ロックバンド・くるりが主催する音楽イベント『京都音楽博覧会2026 in 梅小路公園』（10月10日・11日、京都梅小路公園 芝生広場）の第2弾出演アーティストが発表された。
【画像】『京都音楽博覧会2026 in 梅小路公園』出演アーティストのビジュアル
くるり結成30周年、そして『京都音楽博覧会』20周年という、2つの大きな節目を迎えるアニバーサリーイヤー。今回、Suchmosと羊文学の出演が決まった。Suchmosは初出演、羊文学は3度目の出演となる。
■『京都音楽博覧会2026 in 梅小路公園』
日時：10月10日（土）、11日（日）午前10時開場／午前11時30分開演
会場：京都・京都梅小路公園 芝生広場
出演アーティスト ※＝第2弾発表
くるり（両日出演）
ASIAN KUNG-FU GENERATION
indigo la End
奥田民生
Suchmos ※
羊文学 ※
マカロニえんぴつ
宮本浩次
milet…and more
【画像】『京都音楽博覧会2026 in 梅小路公園』出演アーティストのビジュアル
くるり結成30周年、そして『京都音楽博覧会』20周年という、2つの大きな節目を迎えるアニバーサリーイヤー。今回、Suchmosと羊文学の出演が決まった。Suchmosは初出演、羊文学は3度目の出演となる。
■『京都音楽博覧会2026 in 梅小路公園』
日時：10月10日（土）、11日（日）午前10時開場／午前11時30分開演
会場：京都・京都梅小路公園 芝生広場
出演アーティスト ※＝第2弾発表
くるり（両日出演）
ASIAN KUNG-FU GENERATION
indigo la End
奥田民生
Suchmos ※
羊文学 ※
マカロニえんぴつ
宮本浩次
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