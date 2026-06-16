『超かぐや姫！』新作グッズ登場 エンディングライブ衣装の描き下ろし＆公式イラストを使用
きょう16日から店頭販売スタート
Netflixオリジナルアニメ映画『超かぐや姫！』の新作グッズが発売された。通販サイト「eeo Store online」での取り扱いに加え、きょう16日からはeeo Store 池袋本店での店頭販売もスタートした。
【画像】描き下ろし！エンディングライブ衣装の『超かぐや姫！』新作グッズ
今回の新作グッズには、エンディングライブ衣装に身を包んだかぐや、酒寄彩葉、月見ヤチヨの新規描き下ろしイラストが使用された。さらに、3人の魅力そのままにデザインした公式イラスト使用のアイテムもラインナップされている。
■グッズ一覧
・缶バッジ（描き下ろしイラスト・全6種）※ブラインド商品
顔や上半身がアップめにデザインされた直径5.7センチの缶バッジ。かぐやたちのまぶしい笑顔や生き生きとした表情を、じっくり眺めることができる。
・アクリルカード（描き下ろしイラスト・全6種）※ブラインド商品
およそ7センチ×9センチと、持ち運びしやすい大きさのアクリルカード。少し厚みがあるので、そのままラックなどに立てかけてイラストを鑑賞するのも◎。
・アクリルプレートバッジ（公式イラスト・全8種）※ブラインド商品
公式イラストを使用した、およそ6センチ×7センチ以内のアクリル製バッジ。カバンやポーチなどに付けて、自分だけのアレンジを楽しもう。
・アクリルスタンド（描き下ろしイラスト・全3種）
可憐なエンディングライブ衣装の全身姿を描いた、高さ最大15センチのアクリルスタンドもラインナップ。3つ並べてディスプレイすれば、お部屋の中がたちまち熱気あふれるライブ会場に早変わりする。
・キャラトートバッグ（描き下ろしイラスト・全1種）
キャラトートバッグは、およそ縦37センチ×横35センチ×奥行き11センチとA4サイズがすっぽり入る、使い勝手抜群のアイテム。長めの取っ手は肩にかけやすい。く、発売中の新作バッジをたくさん付けてお出かけするのもおすすめ。
・REPLICA GENGA 3枚セット（描き下ろしイラスト・全1種）
ステージ上でまばゆいサイリウムの光に包まれる3人が、B4サイズで描かれたREPLICA GENGA3枚セットも発売。額縁に入れて壁に飾れば、かぐやたちのパフォーマンスを特等席で眺めているような気分を味わえる。
・ダイカットステッカー（描き下ろしイラスト・全3種）
スマホケースに挟んだり、PCや手帳に貼ったりと、身の回りのアイテムを手軽に可愛くデコレーションすることができるダイカットステッカー（7センチ×7センチ以内）もラインナップ。
・キャンバスボード（描き下ろしイラスト・全1種）
キャンバスボードはおよそ27.3センチ×22センチのサイズ感。アクリル素材とは一味違う“キャンバス生地”ならではの質感で、躍動感あふれる描き下ろしイラストを贅沢に堪能できる。
※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートセットがある。
Netflixオリジナルアニメ映画『超かぐや姫！』の新作グッズが発売された。通販サイト「eeo Store online」での取り扱いに加え、きょう16日からはeeo Store 池袋本店での店頭販売もスタートした。
【画像】描き下ろし！エンディングライブ衣装の『超かぐや姫！』新作グッズ
今回の新作グッズには、エンディングライブ衣装に身を包んだかぐや、酒寄彩葉、月見ヤチヨの新規描き下ろしイラストが使用された。さらに、3人の魅力そのままにデザインした公式イラスト使用のアイテムもラインナップされている。
・缶バッジ（描き下ろしイラスト・全6種）※ブラインド商品
顔や上半身がアップめにデザインされた直径5.7センチの缶バッジ。かぐやたちのまぶしい笑顔や生き生きとした表情を、じっくり眺めることができる。
・アクリルカード（描き下ろしイラスト・全6種）※ブラインド商品
およそ7センチ×9センチと、持ち運びしやすい大きさのアクリルカード。少し厚みがあるので、そのままラックなどに立てかけてイラストを鑑賞するのも◎。
・アクリルプレートバッジ（公式イラスト・全8種）※ブラインド商品
公式イラストを使用した、およそ6センチ×7センチ以内のアクリル製バッジ。カバンやポーチなどに付けて、自分だけのアレンジを楽しもう。
・アクリルスタンド（描き下ろしイラスト・全3種）
可憐なエンディングライブ衣装の全身姿を描いた、高さ最大15センチのアクリルスタンドもラインナップ。3つ並べてディスプレイすれば、お部屋の中がたちまち熱気あふれるライブ会場に早変わりする。
・キャラトートバッグ（描き下ろしイラスト・全1種）
キャラトートバッグは、およそ縦37センチ×横35センチ×奥行き11センチとA4サイズがすっぽり入る、使い勝手抜群のアイテム。長めの取っ手は肩にかけやすい。く、発売中の新作バッジをたくさん付けてお出かけするのもおすすめ。
・REPLICA GENGA 3枚セット（描き下ろしイラスト・全1種）
ステージ上でまばゆいサイリウムの光に包まれる3人が、B4サイズで描かれたREPLICA GENGA3枚セットも発売。額縁に入れて壁に飾れば、かぐやたちのパフォーマンスを特等席で眺めているような気分を味わえる。
・ダイカットステッカー（描き下ろしイラスト・全3種）
スマホケースに挟んだり、PCや手帳に貼ったりと、身の回りのアイテムを手軽に可愛くデコレーションすることができるダイカットステッカー（7センチ×7センチ以内）もラインナップ。
・キャンバスボード（描き下ろしイラスト・全1種）
キャンバスボードはおよそ27.3センチ×22センチのサイズ感。アクリル素材とは一味違う“キャンバス生地”ならではの質感で、躍動感あふれる描き下ろしイラストを贅沢に堪能できる。
※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートセットがある。
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