新日本プロレス「Ｇ１」出場者決定戦…「エル・ファンタズモ×大岩陵平」「ＯＳＫＡＲ×高橋裕二郎」…７・６後楽園
新日本プロレスは１５日、７・６後楽園ホール大会で真夏の最強戦士決定戦「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３６」の出場者決定戦２試合を行うことを発表した。
Ａブロック出場者決定戦でエル・ファンタズモと大岩陵平が対戦。Ｂブロックでは、ＯＳＫＡＲと高橋裕二郎が激突する。
今年の「Ｇ１」はＡブロック１０名、Ｂブロック１０名。合計２０名が出場。７月１１日（日本時間・１２日）に米シカゴのＮＯＷ Ａｒｅｎａで開幕。８月１６日に両国国技館で優勝決定戦が行われる。
参加選手１４名は１４日に発表されたが、同日の大阪城ホール大会でのＩＷＧＰタッグ戦での勝者チーム２名に参加資格を与えることが決定。結果、新王者となったグレート‐Ｏ‐カーンとＨＥＮＡＲＥが参戦。オーカーンはＡブロック、ＨＥＮＡＲＥはＢブロックへのエントリーが決まった。
現時点で決まっている両ブロックの参戦選手は以下の通り。
◆Ａブロック
・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ
・ボルチン・オレッグ
・辻陽太
・鷹木信悟
・ジェイク・リー
・ＳＡＮＡＤＡ
・後藤洋央紀
・グレート‐Ｏ‐カーン
◆Ｂブロック
・海野翔太
・上村優也
・ドリラ・モロニー
・ザック・セイバーＪｒ．
・カラム・ニューマン
・成田蓮
・ゲイブ・キッド
・ＨＥＮＡＲＥ