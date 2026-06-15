『BLEACH』新ビジュアル解禁！千年血戦篇の無料配信＆声優インタビュー動画など公開
テレビアニメ『BLEACH 千年血戦篇』（ブリーチ）の最終クール『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』が、7月に放送されることを記念して、振り返り特別企画「TV ANIMATION 『BLEACH』 THE STORIES」のスペシャルビジュアル第5弾が解禁された。
【画像】おしゃれ！一護の歴代衣装 公開された『BLEACH』新ビジュアル
原作・久保帯人が描いた歴代の黒崎一護が連なるイラストを、アニメイラストとして新たに描き連ねるスペシャルビジュアル第5弾。「死神代行篇」からはじまり、ついに最終章「千年血戦篇」が公開となった。
また、歴代シリーズを振り返る特別企画「TV ANIMATION『BLEACH』THE STORIES」第5弾となる「千年血戦篇」がスタート。アニメ公式YouTubeチャンネルにて、6月20日20時より、「千年血戦篇」第1話〜第40話までの期間限定無料配信やキャストインタビュー動画などを順次展開。第1話「THE BLOOD WARFARE」については、先行して本日からアニメ公式YouTubeチャンネルにて期間限定無料配信している。
『週刊少年ジャンプ』で2001年から2016年まで連載していた『BLEACH』は、死神・朽木ルキアと出会い、死神の力を得た主人公・黒崎一護と、その仲間たちの活躍を描いたストーリー。
コミックスの累計発行部数は１億3000万部以上で、ゲーム化、2018年に福士蒼汰主演で実写映画化もされたほか、テレビアニメが2004年〜2012年まで放送された。最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022年10月〜12月に第1クール、2023年7月〜9月に第2クール、2024年10月〜12月に第3クールが放送。そして、最終クールである『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』が2026年7月より放送される。
『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』では、一護は雨竜の真意を知り、互いに信じあう友として、世界を護る決意を新たにする。そして、『全知全能』をも越えた存在となったユーハバッハ。三界の存亡を懸けた壮絶な戦いは終焉へと向かい、「混沌の禍を進んだ先に待つのは絶望か希望か」死神と滅却師、千年に亘る血戦の果てを描く。
【画像】おしゃれ！一護の歴代衣装 公開された『BLEACH』新ビジュアル
原作・久保帯人が描いた歴代の黒崎一護が連なるイラストを、アニメイラストとして新たに描き連ねるスペシャルビジュアル第5弾。「死神代行篇」からはじまり、ついに最終章「千年血戦篇」が公開となった。
『週刊少年ジャンプ』で2001年から2016年まで連載していた『BLEACH』は、死神・朽木ルキアと出会い、死神の力を得た主人公・黒崎一護と、その仲間たちの活躍を描いたストーリー。
コミックスの累計発行部数は１億3000万部以上で、ゲーム化、2018年に福士蒼汰主演で実写映画化もされたほか、テレビアニメが2004年〜2012年まで放送された。最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022年10月〜12月に第1クール、2023年7月〜9月に第2クール、2024年10月〜12月に第3クールが放送。そして、最終クールである『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』が2026年7月より放送される。
『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』では、一護は雨竜の真意を知り、互いに信じあう友として、世界を護る決意を新たにする。そして、『全知全能』をも越えた存在となったユーハバッハ。三界の存亡を懸けた壮絶な戦いは終焉へと向かい、「混沌の禍を進んだ先に待つのは絶望か希望か」死神と滅却師、千年に亘る血戦の果てを描く。
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