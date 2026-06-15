テレビ朝日、ショートアニメに注力で10月から2枠増設 初のブランド「PicoAni」誕生
テレビ朝日は15日、初のショートアニメブランド「PicoAni（ピコアニ）」を発表した。『クレヨンしんちゃん』放送前の毎週土曜午後４時29分からと、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』放送後の毎週日曜午前10時からの2枠を新規増設し、今後は放送中のショートアニメ『コウペンちゃん』（毎週日曜 午前８時）含めた計3枠でショートアニメを放送し、同社は「『PicoAni』の世界に向けた広いブランド訴求と、中長期的なファンを増やすブランド力の向上を目指していくことになりま」と説明した。
【画像】テレビ朝日で放送されるショートアニメ『じょせまる』のビジュアル
『PicoAni』は、「Pico（小さい）」＋「Anime（アニメーション）」が由来で、新たなキャラクターを開発・育成していく新しいアニメブランド。SNS発の人気キャラクターのアニメ化をはじめ、人気クリエイターと組んで制作するオリジナルキャラクター作品や、海外企業との共同開発キャラクターの3Dアニメーション作品まで、幅広いラインナップが今後登場する。地上波放送はもちろん、SNS、ポータルサイト、イベントなど多角的に、またグローバル展開も視野に各キャラクターを発信していく。
作品タイトルは、アニメ『クレヨンしんちゃん』放送前の土曜午後４時29分からの枠で、10月よりアザラシ「しろたん」の日常を描く『しろたん』、仮面ライダー・特撮放送枠から続く毎週日曜午前10時からの枠で、10月より『ポップパップポルターズ』（「PicoAniTime」枠内）を放送する。
『しろたん』は、まっしろでふわふわなたてごとアザラシの、“のんびりふわふわ”な日常を描く癒やしの作品。1999年に誕生し、世代を超え愛され続けるキャラクターがアニメ化され、しろたん役を悠木碧が担当する。
『ポップパップポルターズ』は、国内・海外で人気のミニチュアクリエイター・Mozuが贈る“のぞきたくなる”ミニチュアアニメ。とある家の壁の中に暮らす小さなオバケの三兄弟《ポップ》、《パップ》、《ポルタ》の日常が、キュートなミニチュアとコマ撮りアニメーションで描かれる。
さらに、2027年1月期の新作として、『じょせまる』と『モモモ！ニニモ』の放送が決定。毎週日曜午前10時放送の「PicoAniTime」枠内にて2作品を2本続けて放送する。
『じょせまる』は、IPクリエーター・いのち屋氏によるハンドメイドの“０歳の犬のぬいぐるみ”で、”現実を生きるちいさないのち”というコンセプトのキャラクター。2024年7月にXで活動を開始してから、わずか１年半でSNS総フォロワー数9.5万人を突破、Ｚ世代の女性を中心に大きな話題を呼び、「SHIBUYA109 lab. トレンド予測2026」キャラクター部門にも選出され、2026年の3月には東京駅「いちばんプラザ」でもポップアップショップを開催するなど大注目のキャラクターとなっている。
アニメは、《2D×ストップモーションのハイブリッド》で制作し、「2Dアニメーション」と「ストップモーション（実写ぬいぐるみ）」を使い分けた映像表現を楽しめる。
『モモモ！ニニモ』は、エンタメ企業・ピンクフォンカンパニーを代表するキャラクターIP「ピンキッツ」内に登場しているキャラのニニモが主人公で、ネコの《ニニ》と、いつもニニと一緒にいる小さなおともだち《モ》が繰り広げる、にぎやかでハチャメチャなドタバタ劇。言葉を使わないノンバーバルな表現で、国境や世代を越えて楽しめる3DCGショートアニメーションとして放送される。
ショートアニメに注力することに、テレビ朝日の白倉由紀子ゼネラルプロデューサーは「『PicoAni』は、日常のスキマ時間に、“ピコっとハマってしまう”アニメと出会えるショートアニメブランドを目指しています。ふと目にしたキャラクターに、気づけば夢中になってしまうーそんな新しい出会いが生まれればと思っています」と説明。
「小さな（Pico）アニメだからこそ、クリエイターのこだわりやキャラクター の魅力がぎゅっと濃縮されていて、一つひとつがきらきら輝くガラスのパズルピースのような作品ばかりです。子どもから大人まで、それぞれの“好きなピース”に出会えるよう、SNS発の人気キャラクターや20年以上愛されてきたキャラクターのアニメ、クリエイターや海外の IP企業と共同開発したオリジナルアニメまで、バラエティ豊かなラインナップをお届けしていきます。「PicoAni」が、皆さんにとって“大好きなキャラクター”と出会うきっかけになれば嬉しいです。今後も、魅力的なショートアニメが次々に登場予定です。どうぞご期待ください」と伝えた。
『PicoAni』は、「Pico（小さい）」＋「Anime（アニメーション）」が由来で、新たなキャラクターを開発・育成していく新しいアニメブランド。SNS発の人気キャラクターのアニメ化をはじめ、人気クリエイターと組んで制作するオリジナルキャラクター作品や、海外企業との共同開発キャラクターの3Dアニメーション作品まで、幅広いラインナップが今後登場する。地上波放送はもちろん、SNS、ポータルサイト、イベントなど多角的に、またグローバル展開も視野に各キャラクターを発信していく。
作品タイトルは、アニメ『クレヨンしんちゃん』放送前の土曜午後４時29分からの枠で、10月よりアザラシ「しろたん」の日常を描く『しろたん』、仮面ライダー・特撮放送枠から続く毎週日曜午前10時からの枠で、10月より『ポップパップポルターズ』（「PicoAniTime」枠内）を放送する。
『しろたん』は、まっしろでふわふわなたてごとアザラシの、“のんびりふわふわ”な日常を描く癒やしの作品。1999年に誕生し、世代を超え愛され続けるキャラクターがアニメ化され、しろたん役を悠木碧が担当する。
『ポップパップポルターズ』は、国内・海外で人気のミニチュアクリエイター・Mozuが贈る“のぞきたくなる”ミニチュアアニメ。とある家の壁の中に暮らす小さなオバケの三兄弟《ポップ》、《パップ》、《ポルタ》の日常が、キュートなミニチュアとコマ撮りアニメーションで描かれる。
さらに、2027年1月期の新作として、『じょせまる』と『モモモ！ニニモ』の放送が決定。毎週日曜午前10時放送の「PicoAniTime」枠内にて2作品を2本続けて放送する。
『じょせまる』は、IPクリエーター・いのち屋氏によるハンドメイドの“０歳の犬のぬいぐるみ”で、”現実を生きるちいさないのち”というコンセプトのキャラクター。2024年7月にXで活動を開始してから、わずか１年半でSNS総フォロワー数9.5万人を突破、Ｚ世代の女性を中心に大きな話題を呼び、「SHIBUYA109 lab. トレンド予測2026」キャラクター部門にも選出され、2026年の3月には東京駅「いちばんプラザ」でもポップアップショップを開催するなど大注目のキャラクターとなっている。
アニメは、《2D×ストップモーションのハイブリッド》で制作し、「2Dアニメーション」と「ストップモーション（実写ぬいぐるみ）」を使い分けた映像表現を楽しめる。
『モモモ！ニニモ』は、エンタメ企業・ピンクフォンカンパニーを代表するキャラクターIP「ピンキッツ」内に登場しているキャラのニニモが主人公で、ネコの《ニニ》と、いつもニニと一緒にいる小さなおともだち《モ》が繰り広げる、にぎやかでハチャメチャなドタバタ劇。言葉を使わないノンバーバルな表現で、国境や世代を越えて楽しめる3DCGショートアニメーションとして放送される。
ショートアニメに注力することに、テレビ朝日の白倉由紀子ゼネラルプロデューサーは「『PicoAni』は、日常のスキマ時間に、“ピコっとハマってしまう”アニメと出会えるショートアニメブランドを目指しています。ふと目にしたキャラクターに、気づけば夢中になってしまうーそんな新しい出会いが生まれればと思っています」と説明。
「小さな（Pico）アニメだからこそ、クリエイターのこだわりやキャラクター の魅力がぎゅっと濃縮されていて、一つひとつがきらきら輝くガラスのパズルピースのような作品ばかりです。子どもから大人まで、それぞれの“好きなピース”に出会えるよう、SNS発の人気キャラクターや20年以上愛されてきたキャラクターのアニメ、クリエイターや海外の IP企業と共同開発したオリジナルアニメまで、バラエティ豊かなラインナップをお届けしていきます。「PicoAni」が、皆さんにとって“大好きなキャラクター”と出会うきっかけになれば嬉しいです。今後も、魅力的なショートアニメが次々に登場予定です。どうぞご期待ください」と伝えた。
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