テンダラー・浜本、約50年前の極上“日産名車”に興奮 衝撃の“販売価格”に驚き
お笑いコンビ・テンダラーの浜本広晃（52）が、15日までに自身のYouTubeチャンネル『テンダラー浜本のゆる〜く VINTAGE CAR LIFE』を更新。約50年前の“日産名車”に興奮した。
芸能界屈指の車好きとして知られ、自身のYoutubeチャンネルでも車にちなんだ企画を数多く配信している浜本が、この日は奈良の日産ディーラーを訪問。「現代の車が山ほどあるんですよ。 日産のかっこいい車がね」とさまざまな車を紹介していく中で、1台の旧車が。浜本は「『スカイライン ケンメリ 2000GT-XE』ドノーマル」と紹介した。
浜本は「現代車の中に混じるとより、ひときわ存在感がすごいな。年齢とともにノーマルっていいなって（なっている）。なんかだんだんね、このノーマルの魅力にちょっと取り憑かれてる」と、一目ぼれの様子。その後、ホイールから、ステッカーのやれ具合、エンジンルームまで見て絶賛。運転席に座らせてもらった浜本は、「当時のにおいやわ。現代車には、絶対におえないにおい」とその香りも称賛。内装のウッドの様子や、フェンダーミラーが電動で動かせることなどさまざまな点において感動した。
県外からも多数問い合わせが来ているという同車は、販売車両。「（価格を）お伺いしてもいいですか？」とおそるおそる確認すると「今で本体価格が1688万円。一応最低限の諸費用で1713万円」と聞くと、浜本は「ほー！」と驚き。
浜本は「結構ほんまに日常的に使えると思うんですよ」としつつ、「ただ1個ね、この猛暑ですよ」と現代の暑さを指摘。「これ発売した当時の夏と今の夏の暑さが違いすぎるから。エアコンないですよね。そうなんですよ。 俺の『ケンメリ』との差はエアコンなんよ」と、伝えた。
そして最後に「今日は本当いいものを見させていただきました」とお礼を伝え、動画をまとめた。
芸能界屈指の車好きとして知られ、自身のYoutubeチャンネルでも車にちなんだ企画を数多く配信している浜本が、この日は奈良の日産ディーラーを訪問。「現代の車が山ほどあるんですよ。 日産のかっこいい車がね」とさまざまな車を紹介していく中で、1台の旧車が。浜本は「『スカイライン ケンメリ 2000GT-XE』ドノーマル」と紹介した。
県外からも多数問い合わせが来ているという同車は、販売車両。「（価格を）お伺いしてもいいですか？」とおそるおそる確認すると「今で本体価格が1688万円。一応最低限の諸費用で1713万円」と聞くと、浜本は「ほー！」と驚き。
浜本は「結構ほんまに日常的に使えると思うんですよ」としつつ、「ただ1個ね、この猛暑ですよ」と現代の暑さを指摘。「これ発売した当時の夏と今の夏の暑さが違いすぎるから。エアコンないですよね。そうなんですよ。 俺の『ケンメリ』との差はエアコンなんよ」と、伝えた。
そして最後に「今日は本当いいものを見させていただきました」とお礼を伝え、動画をまとめた。