ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年6月12日から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ジュラシック・ワールド」グッズを紹介します！

セガプライズ「ジュラシック・ワールド」グッズ

投入時期：2026年6月12日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

映画『ジュラシック・ワールド』ファンにも恐竜好きにもおすすめのグッズが、セガプライズから登場！

映画に登場する「T.REX」など、恐竜たちのぬいぐるみとマスコット、さらにマスコット小物入れの3種類がラインナップされます。

ジュラシック・ワールド 寝そべり LLぬいぐるみ“T.REX”

サイズ：全長約35×17×12cm

種類：全1種（T.REX）

映画『ジュラシック・ワールド』シリーズの大人気恐竜「T.REX」

「T.REX」の大きいぬいぐるみが、インパクト抜群な“寝そべり”ポーズで登場します。

ジュラシック・ワールド カラビナ付マスコット小物入れ 肉食恐竜

サイズ：全長約7×10×9cm

種類：全3種（T.REX、BLUE、スピノサウルス）

ギザギザの歯が印象的な恐竜たちのマスコット！

ガブッと小物を収納できるカラビナ付きの小物入れになっています☆

口の中にマジックテープが付いているため、口を閉められるのもポイントです。

ジュラシック・パーク マスコット“T.REX” いろいろシーン

サイズ：全長約7×7×10cm

種類：全4種（ゲート、ヤギ、ジープ、タペストリー）

映画『ジュラシック・パーク』に登場する「T.REX」の名場面を、かわいくデフォルメして再現！

印象的なシーンがマスコットになった、コレクションにもおすすめのシリーズです。

映画『ジュラシック・ワールド』シリーズファン必見の、ぬいぐるみやマスコット。

2026年6月12日より、全国のゲームセンターなどに順次登場する「ジュラシック・ワールド」グッズの紹介でした☆

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