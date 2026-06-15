本記事では、車業界歴30年以上のプロが、女性が乗ってかっこいい人気車種を厳選しました。後半では年代別のおすすめも紹介していますので、参考にしてください。



【写真】女性に人気のかっこいい軽自動車、その代表格といえば

※車種情報は2026年5月4日時点のガリバー「車カタログ」およびメーカーHPより引用。価格、サイズ、装備、相場は記事の加筆修正時の情報で、今後モデルチェンジなどの理由で変更される可能性があります。



女性に人気のかっこいい車の特徴は？

女性に選ばれやすいかっこいい車の特徴としては、以下のような傾向があります。



・ボディタイプ：SUVが人気

・サイズ：小さめが比較的人気

・色合い：落ち着いた色が人気

・室内：上品な内装が人気



かっこいい車として性別問わず人気のボディタイプはSUVです。一方で、女性は短距離利用中心の人が多く、維持費の安い軽自動車やコンパクトカーも好まれます。



デザインは、全体的には「華やかさ」よりも「上品さ・スタイリッシュさ」が求められる傾向があります。



ただし、かっこよさの基準は人それぞれ。最終的には「自分が納得できる一台」を選ぶことが重要です。



かっこいい車選びの重要ポイントは？

車は高い買い物です。買って後悔しないよう、以下のポイントを押さえて選ぶことをおすすめします。



（1）デザイン性やボディカラー

（2）扱いやすさ/実用性

（3）維持費

（4）快適装備や安全装備



▽（1）デザイン性やボディカラー



一口に「かっこいいデザイン」といっても、その方向性は車によって異なります。まずは幅広く車種を見比べ、自分の好みを把握しましょう。



ボディカラーは、車種によって独自の珍しい色を展開している車種があります。また、似たような色でもメーカーや車種によって細かな違いがあるので、実車をよく比べてください。



▽（2）扱いやすさ/実用性



現在は車を「移動の足」として考える人が多く、特に女性では扱いやすさや実用性を求める人が多いです。



狭い道や駐車場に対応したい場合、運転に自信がない場合は、大まかな目安として全長4300mm以下、全幅1800mm以内の車を選ぶと扱いやすいでしょう。



また、ライフスタイルに応じて後席の広さ（例：チャイルドシートを載せやすいか）や積載性の高さを確認しましょう。



▽（3）維持費



車は税金や保険料、ガソリン代といった維持費がかかります。車種や居住環境によりますが、目安は月2〜4万円程度です。



一般に、維持費はサイズの小さい車ほど安い傾向があるため、総コストを抑えたければ軽自動車やコンパクトカーがおすすめです。



▽（4）快適装備や安全装備



近年の車はさまざまな快適装備や安全装備を搭載しています。快適装備では、シートヒーターやハンズフリースライドドアが代表例として挙げられます。



また、安全装備では衝突被害軽減ブレーキの検知対象範囲などが車種によって異なります。運転時間や乗員の構成などを考えて、優先して付けたい装備を検討しましょう。



女性に人気のかっこいい軽自動車6選

軽自動車は普通車と比べて維持費が安く、かつ小さいので扱いやすいです。そのため、幅広い年代の女性に人気があります。ここでは、見た目がかっこよく、実用性も高い車を6車種紹介します。



▽（1）ホンダ「N-ONE」



・新車時価格：176.8万円〜231.9万円

・中古車相場：6.8万円〜247.8万円

・全体寸法（mm）：長3395×幅1475×高1545-1570

・WLTC燃費：19.8〜23.2km/L



丸目のヘッドライトとスクエアなフォルムが印象的なN-ONE。レトロさと現代的な洗練性を兼ね備えたデザインが人気です。落ち着いたボディカラーや上質感のある内装も、大人の女性に似合う一台といえます。



ターボや6速MTを設定するなど走りへのこだわりも強く、軽快に加速します。コンパクトで小回りも利き、街中でも扱いやすいです。



【N-ONEの口コミ】

外で見ると小さく見えるが、乗ってみると驚くほど広く感じる車です。そして、軽自動車だと普通にある坂を上る時のパワー不足などが無かったので、大満足です（30代女性）



▽（2）ダイハツ「タフト」



・新車時価格：138.6万円〜188.6万円

・中古車相場：60万円〜208.6万円

・全体寸法（mm）：長3395×幅1475×高1630

・WLTC燃費：18.2〜21.4km/L



スクエアボディのタフトは、SUVらしい無骨さが魅力。ライバルのハスラーよりもタフネスさがあり、かつ軽自動車らしい実用性の高さを備えています。また、ガラスルーフ「スカイフィールトップ」を全車で装備し、開放感も味わえます。



ターボ車は力強く軽快な走りを実現。視界も良好で運転しやすいです。夜間歩行者検知の衝突被害軽減ブレーキを搭載し、かっこよさと安心感を両立しています。



【タフトの専門家レビュー】

新型タフトでは、最低地上高を190mmに設定。オフローダー的な佇まいと力強いバンパーやフェンダーデザインにより、SUVらしさを表現。FF軽乗用車最大となる15インチの大径タイヤが、より力強いイメージを与えている（クルマ評論家 大岡智彦氏）



▽（3）スズキ「ハスラー」



・新車時価格：151.8万円〜197.2万円

・中古車相場：5万円〜217.2万円

・全体寸法（mm）：長3395×幅1475×高1680

・WLTC燃費：20.8〜25.0km/L



ハスラーは、ポップさとワイルドさを両立した内外装が魅力です。インテリアもカラーアクセントが効いたおしゃれ空間で、日常のドライブを楽しく演出します。ボディカラーも豊富で、自分好みの一台に仕上げやすいです。



高い走行性能で街乗りからアウトドア、車中泊まで幅広く対応し、初代モデルから高い人気を誇ります。初代モデル（中古車）なら予算100万円前後でも購入可能です。



【ハスラーの口コミ】

まず見た目がドストライク！格好いいのに可愛くてカラーバリエーションも多いので購入時は悩みに悩みました。また内装もとことんこだわれた所も魅力です。運転席にはシートヒーターがついていて寒い時期には助かります（30代女性）



▽（4）スズキ「ジムニー」



・新車時価格：191.8万円〜216万円

・中古車相場：5.9万円〜242万円

・全体寸法（mm）：長3395×幅1475×高1725

・WLTC燃費：14.3〜16.6km/L



軽自動車ながら本格オフローダーであるジムニー。力強いスクエアフォルムと無骨なフロントマスク、205mmという最低地上高の高さなど、かっこよさでも特に「たくましさ」を重視する男女から根強い人気を誇ります。



全車4WD採用で、悪路でも安定した走破性を発揮。軽量ボディとキレのあるハンドリングで走りを楽しめます。ただし、後席用のドアがなく、乗り心地は硬いです。



【ジムニーの口コミ】

女性性が乗っているようなかわいらしい軽自動車は苦手なのですが、ジムニーは男性的なかっこよさに惹かれました。他の軽自動車に比べて車高が高いので、視界が広く運転しやすかったです。1つ残念なところを挙げるとすれば、後部座席にドアがないことです（30代女性）



▽（5）スズキ「スペーシアギア」



・新車時価格：195.2万円〜215.7万円

・中古車相場：5.9万円〜242万円

・全体寸法（mm）：長3395×幅1475×高1725

・WLTC燃費：19.8〜23.9km/L



スーパーハイトワゴン「スペーシア」をSUV風に仕上げたスペーシアギア。四角いボディと力強いフロントマスクでアウトドア感を演出し、タフで個性的なデザインに仕上がっています。



高いルーフと大きな窓で視界が良く、室内は広く使いやすいです。さらに、現行モデルは後席の快適性や燃費のよさ、安全性の高さがクラストップ。かっこよさと実用性、経済性を兼ね備えた一台です。



【スペーシアギアの専門家レビュー】

3代目スペーシアギアの外観デザインは、先代モデルの「無骨かわいい」を継承した。アウトドアギアの道具感を強く感じられる。インテリアは、レイアウトに使いやすさを追求しつつ、アウトドアギアのような道具感を演出するカラーを用いた（クルマ評論家 大岡智彦氏）



▽（6）ホンダ「N-BOX（カスタム含む）」



・新車時価格：173.9万円〜247.5万円

・中古車相場：5万円〜298万円

・全体寸法（mm）：長3395×幅1475×高1790-1815

・WLTC燃費：18.4〜21.6km/L



立体感のあるフロントマスクとシンプルで洗練されたフォルムで、男女問わず支持されているN-BOX。室内は広く高い天井で開放感があり、後席やラゲッジも日常からレジャーまで使いやすい設計です。



かっこよさを求める女性におすすめなのはカスタムモデルで、迫力と洗練さを融合したデザインに仕上がっています。また、ターボ設定のグレードなら力強さも感じられます。高い実用性と安全性を兼ね備えた、総合力の高い車です。



【N-BOXカスタムの口コミ】

N-BOXカスタムは軽自動車とは思えない広さで身長180cmの夫が足を伸ばして座れるほど。高さもあるので車内での移動も頭部を強打することもなくスムーズ。見た目もカスタムはフォグランプが装備されておりかっこいい（女性）



女性に人気のかっこいいコンパクトカー3選

通勤距離が長い女性や時々ロングドライブを楽しみたい女性、また「扱いやすさは大事だけど普通車がいい」という女性には、コンパクトカーをおすすめします。ここでは、見た目がかっこよく、かつ実用性の高い車3車種を紹介します。



▽（1）トヨタ「ヤリス」



・新車時価格：165.8万円〜288.8万円

・中古車相場：42万円〜301.4万円

・全体寸法（mm）：長3950×幅1695×高1495-1510

・WLTC燃費：18.5〜36.0km/L



ヤリスは全長4000mm弱とコンパクトカーの中でも小さめの車です。シャープなフォルムが都会的で、軽快な走りを実現。MT車の設定もあります。また、ハイブリッド車は国産車トップの燃費数値です（2026年5月現在）。



燃費性能に優れ、車重が軽いので維持費が安く、さらに車両価格も安い部類といえます。後席はやや狭いながら、軽快なかっこよさと経済性を兼ね備えた一台です。



【ヤリスの口コミ】

広告の通り、低燃費は間違いないです。リッター30近くはいきます。坂道の多い長崎ですが、素晴らしい燃費で月に1度ガソリンを入れるくらいです（30代女性）



▽（2）マツダ「MAZDA2」



・新車時価格：172万円〜250.1万円

・中古車相場：65.8万円〜248.9万円

・全体寸法（mm）：長4080×幅1695×高1500-1550

・WLTC燃費：18.1〜20.3km/L



洗練された「魂動デザイン」をまとうMAZDA2は、上質なフォルムと多彩なボディカラーを備え、都会的なかっこよさを感じられる一台です。視界が良好で、軽快なハンドリングと1.5Lガソリンエンジンの組み合わせで街中を軽やかに駆け抜けます。



過去にはクリーンディーゼルエンジンも設定されていたため、発進直後からの加速力を求める人は、中古車も検討しましょう。



【MAZDA2の専門家レビュー】

マツダ2の大きな特徴は、クラス唯一の1.5Lディーゼルエンジンを搭載していること。最大トルクは250Nmと大きく、とても力強い走りが可能。250Nmというトルクは、自然吸気2.5Lガソリンエンジン相当だ。そのため、マツダ2のディーゼル車は、高速道路などでも余裕ある走りができ、ロングツーリングも得意だ（※現在はディーゼルエンジン廃止）（クルマ評論家 大岡智彦氏）



▽（3）日産「ノート」



・新車時価格：232.9万円〜310.9万円

・中古車相場：5万円〜350万円

・全体寸法（mm）：長4045×幅1695×高1520（※オーテッククロスオーバーを除く）

・WLTC燃費：23.0〜28.4km/L



ノートは都会的で洗練されたボディデザインが魅力。内外装に和の伝統模様を取り込み、細かなこだわりが感じられる一台です。また、独自のe-POWERシステムで発進直後から気持ちよく加速し、静粛性も高いです。



安全性能に関しては、オプションで先進運転支援機能「プロパイロット」を搭載できます。高速道路などでの負担を大幅に軽減できるので、高速走行が多い人におすすめです。



【ノートの口コミ】

見た目もいいですし、乗り心地も良くて値段の割にコスパがすごくいい車ではないかなと思います。同レベルの車と比べて社内が広い気がするので荷物も乗せやすくいいですね。人気車種なのかよく同じ車を見かけますのでお迎えに来てもらったときなどに間違えることもありますが（30代女性）



女性に人気のかっこいいSUV8選

性別問わず「かっこいい車」の代表として人気の高いSUV。ここでは、見た目がかっこよく、かつ実用性の高い8車種を紹介します。



▽（1）トヨタ「ヤリスクロス」



・新車時価格：204.6万円〜323.4万円

・中古車相場：131万円〜369.8万円

・全体寸法（mm）：長4180-4200×幅1765×高1580-1590

・WLTC燃費：17.1〜30.8km/L



都市型SUVのヤリスクロスは、スッキリしたデザインで誰でも乗りやすいです。コンパクトで小回りが利き、視点が高く運転しやすい一台でもあります。



ハイブリッド車はSUVトップの燃費性能を誇り、全体的に装備が充実しています。特に、上位グレードは後席を4:2:4分割でき、長尺物の積載に適しています。快適装備も充実しており、価格以上に実用性の高い車といえます。



【ヤリスクロスの口コミ】

試乗の際は少し馬力が足りない、後部座席が狭いと感じましたが、アドバンスドパークとディスプレイオーディオは捨てがたく購入。乗り心地はこの価格としてはとても良く、燃費の良さはハイブリッド車のコンパクトカー並みに驚きました（30代女性）



▽（2）ホンダ「ヴェゼル」



・新車時価格：275.9万円〜396.9万円

・中古車相場：51万円〜479.1万円

・全体寸法（mm）：長4340-4385×幅1790×高1545-1590

・WLTC燃費：15.0〜26.0km/L



ヴェゼルは、落ち着きのある内外装で幅広い女性から支持を得ている一台です。また、広さ・積載性と扱いやすさのバランスがよく、使い勝手の点でも人気があります。



ガソリン車・ハイブリッド車ともに滑らかに走り、上位グレードを中心に装備も充実しています。また、グレード・モデル展開が豊富で「ユニークな内外装」「機械式立体駐車場に対応する車」など幅広いニーズに対応できる点も魅力です。



【ヴェゼルの口コミ】

見た目の格好良さに惚れてSUVのヴェゼルです。グレード的に一番良いものを選んだので内装は革張り。ステアリングも握り心地が良いし、足回りも悪くないです。 以前乗っていたトヨタのアクアと比べると燃費がちょっと落ちるけれど、車内の空間の広さと足回りの格好良さで許せてしまいます（30代女性）



▽（3）トヨタ「ハリアー」



・新車時価格：371万円〜626万円

・中古車相場：25万円〜677.5万円

・全体寸法（mm）：長4740×幅1855×高1660

・WLTC燃費：14.8〜22.7km/L



ハリアーは、流麗なクーペフォルムと上質なフロントマスクが都会的で洗練された印象の一台です。内外装ともに上質感があり、男女問わず人気があります。



車両価格は安くありませんが、高級SUVとしてブランド力があり、乗り心地もよいです。また、ハイブリッド車は静かで滑らかな加速を実現し、燃費性能に優れています。SUVの中でも上質さを求める女性におすすめの一台です。



【ハリアーの口コミ】

内装はとても高級感があり、シートのクッション性もよくて、乗り心地は抜群。外観は車高が高く、むっくりとした形です。色はこげ茶で大人でシックな雰囲気（30代女性）



▽（4）マツダ「CX-5」



・新車時価格：281万円〜422.5万円

・中古車相場：28万円〜439.9万円

・全体寸法（mm）：長4575×幅1845×高1690

・WLTC燃費：ガソリン13.0〜14.6km/L、ディーゼル16.6〜17.4km/L



CX-5は力強く抑揚のあるボディラインと精悍なフロントフェイスが魅力で、上質さとスポーティさを両立したデザインが女性から評価されています。質感の高い内装やシックなカラー展開、充実した装備、高い走行性能で満足度の高い一台といえます。



2.0/2.5Lエンジンはトルク感がありキビキビ走り、ハンドリングも優秀です。間もなく3代目が登場しますが、2代目では加速性能に優れたディーゼルエンジンモデルも選べるので、中古も含めて検討してみてください。



【CX-5の口コミ】

内装は革のような感じでかっこいいです。外装もゴツくていいし、カスタムできる部品も簡単に購入できるので自分好みにできるといった点では最高です。ディーゼル走行なので、ガソリンと比べて驚くべき燃費の良さです。多少音はうるさいですが、嫌になるほどではありません。中古もたくさん出ているので、安価で探せることも魅力です（30代女性）



▽（5）日産「エクストレイル」



・新車時価格：384.3万円〜596.2万円

・中古車相場：9.8万円〜590.2万円

・全体寸法（mm）：長4690-4705×幅1840×高1720

・WLTC燃費：18.0〜19.4km/L



エクストレイルは力強いフロントマスクでSUVらしい存在感を放つ一台で、アウトドアにも似合うデザインが女性から支持されています。現行モデルは全車e-POWER搭載で滑らかに加速し、悪路でも安定感があります。



大開口の荷室や広い後席、荷物の積み下ろしがしやすい実用性に加え、撥水加工シートや7人乗りモデルの選択が可能です。また、ほぼ全グレードで「プロパイロット」を標準装備し、ロングドライブにも適しています。



【エクストレイルの口コミ】

カッコよさに惹かれ購入しました。車の利用は休日がほとんどで小回りのきく小型の車のほうがよいか迷いましたが、女性で乗っている人がいたら素敵だよなという理由で買ってしまいました。やはりその大きさから細い道ではあまり利点を感じませんが、アウトドアや遠出をするときには大活躍です（20代女性）



▽（6）三菱「アウトランダーPHEV」



・新車時価格：529.4万円〜682.7万円

・中古車相場：45万円〜650万円

・全体寸法（mm）：長4720×幅1860×高1745-1750

・WLTC一充電航続距離：102〜106km



アウトランダーPHEVは、タフな外観と高い走行性能を求める女性におすすめの一台です。ダイナミックなフロントフェイスと力強いシルエットでSUVらしい存在感を放ち、内装も上質で洗練されたデザインに仕上がっています。



モーター走行は静かで滑らか、かつ加速は力強く、走行安定性も高いです。現行モデルは一充電航続距離が100kmを超え、ガソリンはほとんど使わずに済みます。高価格な車ですが、中古では3年落ちで300万円台の車が多数流通しています。



【アウトランダーPHEVの口コミ】

見た目のスポーティなカッコよさにまず惹かれました。インテリアもなかなか高級感があり、値段相応だと感じました。乗り心地としては、ますエンジン音が静か！走行性もよく、ストレスのないドライブを楽しむことが出来ます（20代女性）



▽（7）スバル「フォレスター」



・新車時価格：415.8万円〜459.8万円

・中古車相場：7.8万円〜559.8万円

・全体寸法（mm）：長4655×幅1830×高1730

・WLTC燃費：13.6〜18.8km/L



フォレスターは力強いフェイスと張りのあるボディラインを備えたSUVで、走行性や安全性の高さにも定評のあるSUVです。2025年春に登場した現行モデルは、2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤーに選ばれました。



水平対向エンジンとシンメトリカルAWDの組み合わせで走行安定性が高く、悪路でも安心感ある走りを発揮します。また、最新の「アイサイトX」による先進安全装備で事故リスクを抑えやすく、かっこよさと安心感を両立した一台です。



【フォレスターの口コミ】

砂利道や雪道でも安定した走りをしてくれます。強いて言うなら少し燃費が悪いかなと言う感じですが、4WDでパワーもあるのでしかたないかなと思っています。このフォレスターを購入し、ますます高速の運転が楽しくなりました（30代女性）



▽（8）トヨタ「ランドクルーザープラド」



・新車時価格：（生産終了）

・中古車相場：52.8万円〜700万円

・全体寸法（mm）：長4825×幅1885×高1850-1895

・WLTC燃費：ガソリン8.3km/L、ディーゼル11.2km/L



SUVでも圧倒的なブランド力と存在感を備えた車を求めるなら、ランドクルーザープラドがおすすめです。2024年に生産を終了していますが、後継車の「ランドクルーザー250」と比べてサイズが若干抑えられており、極端に運転しにくくはありません。



悪路走破性に優れているのはもちろんのこと、視界が高く「実は運転しやすい」という人もいます。また、7人乗りモデルで2列目シートにスライド機能がある点が便利です。



【ランドクルーザープラドの口コミ】

ランドクルーザーよりも価格は安く、コンパクトなため女性でも運転しやすいです。見た目も他のSUVと比べてもカッコ良いデザインです。シートも革張りのためとても掃除しやすく、見た目も高級感があります（女性）



女性に人気のかっこいいセダン/ステーションワゴン2選

セダンやステーションワゴンは、高い走行安定性や積載性が魅力です。ここでは、見た目がかっこよく、かつ実用性の高い2車種を紹介します。



▽（1）トヨタ「プリウス」



・新車時価格：277万円〜460.9万円

・中古車相場：9万円〜510.9万円

・全体寸法（mm）：長4600×幅1780×高1420-1430

・WLTC燃費：26.0〜32.6km/L



現行モデルのプリウス（60系）は、流麗なクーペラインと近未来的なフロントデザインが洗練された印象を与えます。また、ブランド力が高く、燃費性能に優れている点も女性から支持されるポイントです。



現行モデルは走行性能も非常に高く、スポーティで力強くも静かで滑らかな走りを実現しています。なお、燃費性能自体は先代の50系もほとんど変わらないため、コスト重視の場合は中古で50系を購入することもおすすめです。



【プリウスの口コミ】

赤のプリウスを所有しておりました。派手すぎず落ち着いた赤色だったので選びましたがとてもいい色で気に入っていました。周りにも赤のプリウスは多かったので、珍しくはありませんでしたが良かったと思います。燃費も良く、長距離を移動する機会が年に何度かあるため、かなりガソリン代は抑えられました（30代女性）



▽（2）スバル「レヴォーグ」



・新車時価格：363万円〜536.8万円

・中古車相場：28万円〜550万円

・全体寸法（mm）：長4755×幅1795×高1500

・WLTC燃費：11.0〜13.5km/L



国産ステーションワゴンで高い走行性能と安全性能を誇るレヴォーグ。精悍なフロントマスクと低重心のワイドなフォルムが「走りのかっこよさ」を感じさせます。



大型ボディながら、最小回転半径は5.5mに留まっています。また、荷室容量は通常時で561Lを誇り、ワゴンとしての実用性も十分です。1.8L直噴ターボエンジンは力強い中低速トルクでキビキビ走り、ハンドリングの安定感も高く爽快なドライブが楽しめます。



【レヴォーグの口コミ】

衝突防止機能や車間距離の面でとても役に立っていて、安心して乗れる車です。たまに他の車に乗ると不安になるくらいです。いつも「私の車かっこいいな！」と思って運転しています。満足です！（30代女性）



女性に人気のかっこいいミニバン3選

子育て世代や仲間と大人数で出かけることが好きな女性には、乗車定員が多く、積載性に優れたミニバンもおすすめです。ここでは、見た目がかっこよく、かつ実用性の高い3車種を紹介します。



▽（1）ホンダ「フリード」



・新車時価格：262.4万円〜360.2万円

・中古車相場：5.5万円〜460.2万円

・全体寸法（mm）：長4310×幅1695-1720×高1755-1780

・WLTC燃費：14.4〜25.6km/L



コンパクトミニバンといえばトヨタ「シエンタ」も人気ですが、洗練されたデザインや走行性能の高さ、快適性を優先するならフリードがおすすめです。プレーンなデザインの「エアー」とSUV風の「クロスター」の選択があり、乗車定員を5〜7人乗りで選べる点も魅力です。



クロスターで選択できる5人乗りモデルは積載性が高く、車中泊にも対応します。また、6人乗りであれば3列目までウォークスルーで使い勝手がよいです。



【フリードの口コミ】

子ども達が大きくなってきて、旅行などに行くときや、母などを乗せると窮屈に感じることが多くなり、乗り換えました。普通車は狭い。ワゴンは大きすぎて不安。フリードはその両方の悩みを解消してくれる車です。軽から乗り換えても、そこまでの違和感はなく、運転にすぐ慣れることが出来ました。



▽（2）三菱「デリカD:5」



・新車時価格：451万円〜494.4万円

・中古車相場：15万円〜594.4万円

・全体寸法（mm）：長4800×幅1815×高1875

・WLTC燃費：12.9km/L（ディーゼル）



家族や大人数でアクティブに車を使いたい女性におすすめなのが、デリカD:5です。力強いフロントグリルと最低地上高の高さでアウトドアシーンでも存在感を放ち、タフで「頼れるかっこよさ」を感じさせます。



大荷物や大人数でも快適な積載・乗降が可能で、キャンプや旅行にも対応。2.2Lディーゼルターボが力強い走りを実現し、四輪駆動と高い走破性で安定感ある走行を楽しめます。



【デリカD:5の口コミ】

普段は近所への買い物、子どもの習い事の送迎などで主に運転しています。買い物は荷物がたくさん載せることができるし、運転もしやすいので街乗りも快適です。雪道での走りにはさすが三菱と思われるパワーを発揮！現在はクリーンディーゼル車も販売されましたし、燃料費は元より、燃費もパワーも格段に上がっています（40代女性）



▽（3）トヨタ「アルファード」



・新車時価格：510万円〜1065万円

・中古車相場：33万円〜1518万円

・全体寸法（mm）：長4995×幅1850×高1935-1945

・WLTC燃費：10.3〜18.9km/L



アルファードは存在感のある大型グリルと伸びやかなボディラインが魅力で、上質で威厳ある車として女性からも支持されています。室内は広く高級感があり、快適性の高いシートや静粛性で長距離移動も快適に過ごせます。



先進安全装備や後席エンタメなど快適・安全機能も充実していますが、予算オーバーの場合は先代モデルの上位グレードなども検討しましょう。



【アルファードの口コミ】

乗り心地は抜群にいいですね。トレランをやっているのですが、集合場所に前日の夜に入り、後部座席をフラットにして集合時間まで車内で眠っていますが少し遠いホテルを取るより断然体調が良いようです。あとやはりワンボックスの中でもラグジュアリー感は断トツです（40代女性）



女性に人気のかっこいい外車6選

外車（輸入車）であれば、国産車とは異なるデザイン性や走行性能を楽しめます。ここでは、見た目がかっこよく、かつ実用性の高い6車種を紹介します。



▽（1）MINI「MINI クラブマン」



・新車時価格：（生産終了）

・中古車相場：5.9万円〜648万円（MINIシリーズ全体）

・全体寸法（mm）：長4275×幅1800×高1470

・WLTC燃費：ガソリン14.4〜16.7km/L、ディーゼル19.5km/L



クラブマンは、クラシックな観音開きのリアドアと伸びやかなステーションワゴン風フォルムで個性と上質感を両立しています。内装はプレミアム感ある素材とカラー展開でおしゃれな雰囲気があり、積載性も優秀です。



また、全長が長い分だけ走行安定性が高く、それでいてMINIらしいキビキビしたハンドリングを実現しています。新車販売は終了していますが、日本でも人気の一台ということで中古車の流通量は少なくありません。



▽（2）ジープ「レネゲード」



・新車時価格：559万円〜562万円

・中古車相場：41.3万円〜583万円

・全体寸法（mm）：長4255×幅1805×高1695

・WLTC燃費：17.7km/L



レネゲードは、丸型ヘッドライトとボクシーなボディがアイコニックで、都会でもアウトドアシーンでもアクティブなかっこよさを感じられるコンパクトSUVです。ジープらしいデザインで個性を演出しながら、街中でも扱いやすいサイズ感に仕上がっています。



現行モデルでは1.5Lターボ＋48Vマイルドハイブリッド車が設定され、走りの滑らかさや燃費向上を実現しています。また、小さくてもきちんと悪路走破性を備え、幅広い道に対応できる点も魅力です。



▽（3）フォルクスワーゲン「ゴルフ」



・新車時価格：354.9万円〜482.2万円

・中古車相場：9万円〜511万円

・全体寸法（mm）：長4295×幅1790×高1475

・WLTC燃費：ガソリン18.7〜18.8km/L、ディーゼル20.8km/L



ゴルフは、コンパクトハッチバックながら洗練されたプロポーションと上質感あるデザインが魅力で、性別問わず人気があります。外車の中では価格が安く、実用性も高いです。



走行性能は1.5Lターボなどの効率的なエンジンにより軽快かつ滑らかで、ハンドリングも安定感があります。 室内は質感が高く、使い勝手のよいインフォテインメントシステムも備えています。先進安全装備や燃費性能にも優れ、堅実でかっこいい印象を与えられる一台です。



▽（4）アウディ「A3」



・新車時価格：399万円〜599万円

・中古車相場：16.8万円〜478万円

・全体寸法（mm）：スポーツバック 長4355×幅1815×高1435-1450

セダン 長4505×幅1815×高1410-1425

・WLTC燃費：スポーツバック 13.7〜17.9km/L、セダン 13.9〜18.3km/L



都会的な洗練デザインが女性から支持されているアウディ。なかでもA3は、端正でスポーティな外観とクリーンなラインが上質なかっこよさを演出しています。



インテリアも質感の高い素材とモダンなデザインで居心地がよく、カラーや装備の選択肢も豊富です。セダンとスポーツバック（ワゴン）の展開があり、より流麗なデザインを求める場合はセダン、アクティブなかっこよさを求める場合はスポーツバックをおすすめします。



▽（5）ボルボ「XC40」



・新車時価格：509万円〜639万円

・中古車相場：159.9万円〜594万円

・全体寸法（mm）：長4440×幅1875×高1655

・WLTC燃費：14.2〜14.8km/L



ボルボは環境性能の高さと洗練されたスカンジナビアンデザインが魅力で、コンセプトとデザインの両面で女性に支持されやすいブランドです。上質感があり、知的で落ち着いた印象を与えます。



XC40はコンパクトなサイズで小回りが利き、視点も高めで運転しやすいです。先進安全装備も充実しているので安心感が高く、日常使いから週末のドライブまでスマートにこなせます。



▽（6）BMW「X1」



・新車時価格：557万円〜808万円

・中古車相場：34.8万円〜748万円

・全体寸法（mm）：長4500×幅1835-1845×高1625-1645

・WLTC燃費：ガソリン12.4〜14.4km/L、ディーゼル19.5km/L



X1は、スポーティで洗練されたデザインのプレミアムSUVです。BMWでは最も小型のSUVですが、広さは十分で、なおかつ女性にとっても扱いやすいサイズ感といえます。



BMW車らしく俊敏なハンドリングを備え、走りには安定感があります。多様なパワートレインを用意しながらどれも走行性能が高く、快適装備や安全装備も充実。走りを楽しみながら、安心して乗ることができます。



年代別のおすすめ選択肢は？

ここでは、女性が乗るとかっこいい車のおすすめ選択肢を年代別で紹介します。



▽20代女性におすすめのかっこいい車



20代女性におすすめのかっこいい車には、たとえば以下のような車種が挙げられます。



・ダイハツ「タフト」

・スズキ「ハスラー」

・スズキ「スペーシアギア」

・トヨタ「ヤリス」

・マツダ「MAZDA2」

・トヨタ「ライズ」



収入や運転歴を考慮すると、20代は車両価格や維持費を抑えやすく、かつ扱いやすいサイズの車がおすすめです。若いからこそ、ユニークなデザインや明るいボディカラーを選んでもよいでしょう。



上記車種は新車でも車両価格が250万円程度、サイズも最大約4000mmに抑えられています。



▽30代女性におすすめのかっこいい車



30代女性におすすめのかっこいい車には、たとえば以下のような車種が挙げられます。



・ホンダ「N-ONE」

・ホンダ「N-BOX」

・スズキ「ジムニー」

・日産「ノート」

・トヨタ「ヤリスクロス」

・ホンダ「ヴェゼル」

・レクサス「LBX」

・ホンダ「フリード」

・MINI「MINI クラブマン」

・ジープ「レネゲード」



30代は、かっこよさの中にも落ち着きや重厚感を求める傾向があります。車両価格や維持費を適度に抑えつつ、装備面の充実した車をおすすめします。



ファミリーカーなら、N-BOXやフリードなどのスライドドア車も検討しましょう。



▽40代女性におすすめのかっこいい車



40代女性におすすめのかっこいい車には、たとえば以下のような車種が挙げられます。



・日産「ノート」

・ホンダ「フィット」

・トヨタ「カローラクロス」

・トヨタ「RAV4」

・マツダ「CX-5」

・日産「エクストレイル」

・スバル「フォレスター」

・トヨタ「ヴォクシー/ノア」

・三菱「デリカD:5」

・レクサス「IS」

・アウディ「A3」

・BMW「X1」



子どもが2人以上いる場合は、コンパクトカーでも大きめの車種、SUVではミドルサイズも検討するとよいでしょう。見た目は、子どもに合わせてアクティブなデザインを選ぶのもおすすめです。



経済的に余裕がある方には高級車もおすすめです。若年層と比べて、精神的にも気兼ねなく乗りやすいでしょう。



▽50代女性におすすめのかっこいい車



50代女性におすすめのかっこいい車には、たとえば以下のような車種が挙げられます。



・日産「オーラ」

・トヨタ「ハリアー」

・三菱「アウトランダーPHEV」

・レクサス「NX」

・レクサス「RX」

・トヨタ「プリウス」

・トヨタ「クラウンエステート」

・スバル「レヴォーグ」

・レクサス「ES」

・トヨタ「アルファード」

・メルセデス・ベンツ「Cクラス」

・ボルボ「XC40」



50代になると、子どものいる家庭では子育て後半か、子どもが自立しているケースもあります。落ち着きのあるデザインやブランド力のある車がおすすめですが、購入予算はその時の経済状況に応じて決めましょう。



▽60代女性におすすめのかっこいい車



60代女性におすすめのかっこいい車には、たとえば以下のような車種が挙げられます。



・ホンダ「N-BOX」

・トヨタ「アクア」

・トヨタ「ヤリス」

・日産「オーラ」

・日産「キックス」

・ホンダ「ヴェゼル」

・レクサス「LBX」

・ホンダ「フリード」



60代は、子どもが自立していく一方で仕事としては退職の時期を迎え、貯金の取り崩しを考えるようになります。また、加齢によって視力や判断力、認知能力の低下も起こりやすいので、あまり大きすぎず、安全装備の整った車がおすすめです。



（まいどなニュース／norico）