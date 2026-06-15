ホルムズ海峡で滞留する船舶＝8日/Amirhosein Khorgooi/Wana News Agency/Reuters

（CNN）トランプ米大統領はSNS「トゥルース・ソーシャル」で、米国とイランによる19日の合意署名後にホルムズ海峡が再開されると発表した。

フランス、ドイツ、イタリア、英国の首脳は共同声明で、イラン戦争終結に向けた合意の発表を「温かく」歓迎するとともに、「無条件かつ制限のない航行の自由を伴うホルムズ海峡の至急の再開」を求めた。

首脳らは「われわれは厳格な防衛・独立任務を通じて商船の通航を確約し、機雷除去を実施することなどを含め各国の憲法上の要件に従って、これを実現するために役割を果たすことに尽力している」と述べた。

首脳らは、イランが核計画に関して講じる明確かつ検証可能な措置に応じて「関連する制裁を解除する用意がある」と述べた。首脳らは、イランが決して核兵器を取得することのないよう、米イラン、国際原子力機関（IAEA）と協力する用意があると強調した。

トランプ米大統領は、戦争が始まった当初、米国への支援が足りないとして欧州諸国を激しく非難していた。

複数の欧州諸国は、ホルムズ海峡の安全確保を支援するための英仏主導の防衛任務に参加することを約束しているが、各国首脳は、戦争が続いている間は任務を進めないことも明言している。